Собчак вывела в свет трехлетнего сына от Виторгана

Москва, 10 сентября. Журналистка Ксения Собчак пришла на открытие второй Триеннале российского современного искусства с неожиданным спутником — трехлетним сыном Платоном.

Ведущая в своем профиле в Instagram опубликовала в «сторис» несколько небольших видео, на которых ее сын приобщается к искусству. Ведущая убеждена, что детей нужно приучать к прекрасному с ранних лет.

«Приобщается к искусству», — говорит знаменитость о своем сыне, бегающем по выставочному залу.

Ксения Анатольевна ходила на выставке с гидом, пока ее помощница развлекала ребенка Собчак от Максима Виторгана. Конечно, малышу не так интересно современное искусство, но Платону только в ноябре исполнится четыре года.

Несмотря на то, что Платон еще маленький, телеведущая уже ищет идеальную школу для своего чада. Звезда подчеркнула, что хочет найти для ребенка школу, где к нему не будут относиться как к мажору. Знаменитость подумывает об иностранных школах, но ей не хочется, чтобы ее сын не умел читать и писать по-русски.

Платон — первенец Собчак. Ведущая родила сына от известного режиссера и актера Максима Виторгана. Супруги не смогли сохранить брак, но поддерживают теплые отношения. Сейчас Собчак замужем за режиссером и художественным руководителем Театра на Малой Бронной Константином Богомоловым.