Клава Кока перепела хит группы «Тату»

Москва, 10 сентября. Российская певица, артистка лейбла Black Star Клава Кока перепела знаменитую композицию группы «Тату» «Я сошла с ума». Композиция уже появилась на всех цифровых музыкальных площадках и страницах артистки в соцсетях.

Сингл Клавы Коки не является точно копией оригинала, который «Тату» записала и выпустила ровно 20 лет назад. В куплетах девушка исполняет свой текст, а припев в прошлом скандально известной группы звучит по-прежнему.

Молодая исполнительница постаралась по-новому интерпретировать давно снискавший любовь публики трек. Браться за материал, который на протяжении многих лет является хитом — задача не из простых, но Клава Кока постаралась с ней справиться.

«Я очень люблю эту песню и счастлива, что у нас получилось договориться с авторами и выпустить трек в таком виде. Мы поменяли смысл трека, написали другие куплеты, сделали новое современное звучание. Кто-то будет ностальгировать, кто-то по новому посмотрит на трек... Это крик души, когда ты влюблен до беспамятства, но знаешь, что это тебя разрушает. С одной стороны ты хочешь ответных чувств и нуждаешься в них как в воздухе, а с другой стороны — этот воздух ядовитый и опасный для тебя», — написала Клава в своем аккаунте в Instagram.

Ранее молодая исполнительница, регулярно пробующая себя в области cover-версий на других исполнителей, записала и выложила на Youtube свою интерпретацию песни рэпера Скриптонита «Москва любит». После этого девушка неожиданно столкнулась с волной критики не только от подписчиков, но и от самого рэпера. Адиль Жалелов, выступающий под псевдонимом Скриптонит, не оценил старания певицы, написав по ее постом с cover-версией: «Девочка, пой свои песни». После чего обескураженная артистка Black Star удалила неудачную перепевку со всех площадок.

Нелестное мнение о современных исполнителях высказала Примадонна российской эстрады Алла Пугачева на шоу «Музыкалити». Она сравнила популярные композиции, среди которых была и песня Клавы Коки, с «выливающимся гноем». После этого процесса, как считает Пугачева, рана должна «зажить и зарубцеваться» с помощью настоящих талантов.