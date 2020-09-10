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Жена футболиста Погребняка оголила грудь в откровенной фотосессии

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Жена футболиста Погребняка оголила грудь в откровенной фотосессии

Москва, 10 сентября. Супруга нападающего клуба «Урал» Павла Погребняка Мария обнародовала кадры с откровенной фотосессии, чем привела фанатов восторг.

Бизнес-леди предстала перед камерой в черном костюме, состоящем из приталенных шорт и пиджака, который она «забыла» застегнуть. Оголенную грудь жена футболиста предусмотрительно прикрыла рукой.

Образ девушки дополнили массивные украшения, яркий макияж и собранные в «хвост» волосы.

«Только смотреть — не трогать», — написала она в посте в Instagram на английском языке.

Жена футболиста Погребняка оголила грудь в откровенной фотосессии

Подписчики Погребняк оставили под публикацией более десяти тысяч лайков, а одна из фанаток посчитала, что голливудская звезда Шарлиз Терон «нервно курит в сторонке».

«Я даже не узнала!! Какая красотка!!» — восхитилась amina210394.

Напомним, что Погребняк вышла замуж в 2014 году. С нападающим «Урала» она была знакома со школы. В браке у них появились трое детей — все мальчики

Ранее двукратная обладательница титула «Мисс Бум Бум», фанатка футболиста Лионеля Месси, модель Сьюзи Кортес заявила, что не станет носить футболку «Барселоны», пока Хосеп Бартомеу остается президентом каталонского клуба.

Источник: Instagram-аккаунт Марии Погребняк
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