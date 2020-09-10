Жена футболиста Погребняка оголила грудь в откровенной фотосессии

Москва, 10 сентября. Супруга нападающего клуба «Урал» Павла Погребняка Мария обнародовала кадры с откровенной фотосессии, чем привела фанатов восторг.

Бизнес-леди предстала перед камерой в черном костюме, состоящем из приталенных шорт и пиджака, который она «забыла» застегнуть. Оголенную грудь жена футболиста предусмотрительно прикрыла рукой.

Образ девушки дополнили массивные украшения, яркий макияж и собранные в «хвост» волосы.

«Только смотреть — не трогать», — написала она в посте в Instagram на английском языке.

Подписчики Погребняк оставили под публикацией более десяти тысяч лайков, а одна из фанаток посчитала, что голливудская звезда Шарлиз Терон «нервно курит в сторонке».

«Я даже не узнала!! Какая красотка!!» — восхитилась amina210394.

Напомним, что Погребняк вышла замуж в 2014 году. С нападающим «Урала» она была знакома со школы. В браке у них появились трое детей — все мальчики

Ранее двукратная обладательница титула «Мисс Бум Бум», фанатка футболиста Лионеля Месси, модель Сьюзи Кортес заявила, что не станет носить футболку «Барселоны», пока Хосеп Бартомеу остается президентом каталонского клуба.