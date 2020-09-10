Лолита рассказала, как сэкономила 100 рублей на билете в музей Пушкина

Санкт-Петербург, 10 сентября. Эпатажная певица Лолита Милявская рассказала о своей культурной поездке в Петербург. После концерта артистка побывала в самых красивых музеях города.

Лолита выступила с концертом в Севером столице, после чего заглянула в музей-квартиру Александра Пушкина. Она воспользовалась пенсионным удостоверением и заплатила за вход 300 рублей. Воспользовавшись скидкой, она сэкономила 100 рублей.

«Любовь моя, Питер. Это был один из прекраснейших дней», — призналась певица.

Милявская добавила, что сходила в Эрмитаж. Но там ей пришлось оплатить полную стоимость билета, потому что перед кассами «про социальную карту не написано».

Певица также рассказала про выставку «потрясающего китайского художника Чжан Хуаня». По ее словам, все эмоции и вдохновение нужно брать в музеях.

Из-за коронавируса в музеях не так много посетителей. Милявская добавила, что ей очень понравился день, проведенный в Петербурге.

«Вот чудо-чудное! Сэкономить 100 рублей и радоваться. Потом заправиться на 2000, но душу греет, что где-то была скидка, как же мне это чувство знакомо», — пошутила подписчица.

Ранее появилась информация о том, что у артистки появился новый мужчина. Избранник Милявской оказался на восемь лет ее младше.