Нинидзе опубликовала пронзительное поздравление для Виторгана

Москва, 10 сентября. Актриса и возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе в четверг трогательно поздравила артиста с днем рождения. В своем Instagram она выложила пост с фотографией актера, где написала, что с ним ей ничего не страшно.

Ниндзе призналась, что всегда мечтала встретить «доброго, большого, умного человека», который укроет ее от бед и не позволит знать холод и боль. Именно таким, по ее мнению, оказался Виторган.

«Я выросла... Мечта растворилась. Забылась.

А тут ты!

Мой...

За твоей спиной мне ничего не страшно...

Любовь моя, я рядом.

... Остальное шепну.

С днем рождения», — написала она в публикации.

Многие подписчики пришли в восторг от такого поздравления, отметив, что оно получилось очень пронзительным и душевным. Присоединяясь к словам Нинидзе, они тоже поздравили актера.

«Хорошо. Очень хорошо. Так от души сказано! Рада за вас обоих! Вы такая красивая и гармоничная пара! Счастья вам!! И да, почти забыла. Максим, с днем рождения!» — написала в комментариях inna_gryshyna. «Красиво. И содержание, и герой послания, и «добрый, большой, умный! С днем рождения! Счастья!» — пожелала Виторгану elviraradio. «Почему так пронзительно, в самое сердце?» — поразилась nataklymenko. «Какие теплые слова! С днем рождения Максима! Всех благ и счастья!!!» — добавила ulia_hairstylish.

10 сентября Виторгану исполняется 48 лет. Романтические отношения с Нинидзе начались у него после развода с бывшей женой, журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак. «Газета Кемерова» напоминает, что супруги официально объявили о расставании 8 марта 2019 года.

В июле Виторган и Нинидзе впервые вместе вышли в свет, пишет портал «Утро.ру». В тот период актер рассказывал, что с новой избранницей у них не было «кухонных драм». По его словам, они всегда общались друг с другом нормально. Он также выражал надежду, что такие гладкие взаимоотношения у них будут и впредь.