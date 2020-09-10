Тысячи пользователей Instagram осудили Турцию за несоблюдение прав женщин

Стамбул, 10 сентября. Тысячи пользователей Instagram выложили черно-белые фотографии, чтобы призвать турецкое правительство не выходить из европейского договора о защите женщин.

Монохромные фотографии с хештегом #istanbulconventionsaveslives заполнили популярную соцсеть после заявления Анкары о том, что она хочет разорвать соглашение. За несколько дней тысячи людей из разных стран мира объединились в ходе онлайн-акции. Впервые она стартовала в 2019, когда мужчина жестоко расправился со своей 38-летней женой. Граждане не остались в стороне, они стали призывать общество обратить внимание на проблему насилия. С недавнего времени движение получило новую жизнь.

«Только женщины поддерживают Стамбульскую конвенцию в Турции. Насилие в отношении нас — это действительно острая проблема», — объяснила представитель турецкой неправительственной организации Women for Women's Human Rights-New Ways Association Берфу Секер.

Пока политики и официальные лица Евросоюза призывают Анкару сохранять приверженность договоренностям, турчанки вынуждены отстаивать права собственными силами. Жительницы страны ведут войну в социальных сетях. Например, творческое объединение художниц Istanbul Sözleşmesi Kampan придумало лозунг «Стамбульская конвенция сохранит вас в живыми». Женщины украшают им вещи, фотографируют и выкладывают призыв в Instagram. Эта кампания привлекла внимание нескольких тысяч человек.

Отметим, что Турция поддерживала договор с 2012 года. Однако ни местное правительство, ни полиция, ни суды не следовали его условиям. Активисты приводят данные, согласно которым в 2018 году жертвами мужской агрессии стали 440 женщин. С 2012 года этот показатель увеличился вдвое. Анкара официальную статистику по данному вопросу не ведет.