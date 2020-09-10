Киевские политологи и эксперты анализируют недавнее интервью, данное журналисту Дмитрию Гордону экс-главой офиса президента Украины Андреем Богданом. По их мнению, оно вышло настолько откровенным, что может нанести непоправимый урон действующей власти. Недаром Богдана уже вызвали на допрос в ГБР по этому поводу, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Киева.

По мнению целого ряда экспертов, это четырехчасовое интервью стало знаковым для украинской политики. Разумеется, вовсе не благодаря Дмитрию Гордону, который, по признанию многих, даже не имеет собственного, ярко выраженного стиля в журналистике. Все дело в самом Богдане, который тщательно заготовил и элегантно преподнес сразу несколько информационных «торпед», направленных в сторону команды Владимира Зеленского. Причем воздействие этих «торпед» на действующую власть пока непредсказуемо, и оно будет проявляться еще не одну неделю.

Как отмечают украинские аналитики, очень многие посылы, озвученные в интервью экс-главы офиса президента, крайне неприятны и политически невыгодны для представителей власти. По сути, Богдан озвучил те вещи, о которых на Украине многие говорили про себя, но не решались произнести их вслух — о том, что «зеленая» власть непрофессиональна, плохо понимает, какой страной управляет, склонна к дружбе с Петром Порошенко, не умеет выполнять свои обещания и так далее.

В этом плане Андрей Богдан выбрал идеальную площадку для «выстрела» по бывшим соратникам: его интервью с Гордоном за сутки посмотрели несколько миллионов человек, а все основные топ-издания Украины привели выдержки из него. Что касается Гордона, то для него эта «беседа в интересах Богдана» стала ответной услугой. Около двух лет назад именно Богдан организовал интервью Гордону с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. Этим он фактически дал старт политической карьере действующего гаранта. Поэтому совсем не случайно, что «В гостях у Гордона» Андрей Богдан и начал мощную атаку, направленную на уничтожение имиджа президента и его ближайшего окружения.

По словам украинского политтехнолога Алексея Голобуцкого, сенсационное интервью Богдана журналисту Гордону вполне может «похоронить» новые власти Украины. Ведь, если озвученные факты правдивы, то речь идет о настоящей госизмене, считает он.

«Экс-глава офиса президента Богдан своим скандальным интервью сильно подставил президента Зеленского и его команду. Я занимаюсь политикой уже более 20 лет и не могу вспомнить ни одного бывшего руководителя канцелярии президента, который бы так откровенно поливал грязью своего начальника», — отметил Голобуцкий.

Впрочем, считает эксперт, поведение Богдана вполне объяснимо — ведь он является представителем нового поколения украинских политиков, у которого понятия о профессиональном этикете оказались сильно размыты.

«В интервью хорошо заметно, что Богдан до сих пор сильно обижен на Зеленского, нотки обиды проскальзывают во многих фразах. Похоже, он считает, что «своими руками создал Зеленского», и видит, как этот образ рушится на глазах, — уверен Голобуцкий. — Кроме того, в словах экс-главы ОП есть четкий посыл о том, что команда Зеленского не выполнила своих обещаний по поводу прекращения войны, борьбы с коррупцией, поднятия экономики страны и так далее. Богдан четко говорит, что у новых властей ничего не получилось, и на Украине становится только хуже. При этом сам Зеленский погружен в «теплую информационную ванну» и из нее уже даже не выплывает. По сути, Богдан подтвердил, что у президента и правительства вообще нет никакой стратегии, эти люди живут одним днем, как мотыльки».

По мнению политтехнолога, то, что Богдан дал позитивную оценку правительству Владимира Гройсмана, работавшему при президенте Порошенко, — не более, чем тонкий троллинг. Такой же, как и в ситуации, когда экс-глава ОП назвал «человеком, который имеет самое сильное влияние на президента», недалекого ресторатора и нардепа Рады Николая Тищенко. Очевидный троллинг заметил даже Гордон, указал эксперт.

«Самыми тревожными, на мой взгляд, являются заявления Богдана по поводу войны с Россией. Экс-глава ОП заявил о наличии 13 закулисных договоренностей с Москвой и «сливе» совместной с США спецоперации по задержанию 33 «вагнеровцев» в Белоруссии. Тут уже попахивает государственной изменой по полной программе, — отметил Голобуцкий. — История с «вагнеровцами», которые по плану должны были быть выданы Украине, заслуживает особого внимания, так как она способна изменить все в нашей стране. Богдан своим интервью очень сильно «раскачивает лодку», видимо, рассчитывая на свое возвращение в политику после местных выборов. В целом такие люди, как Гео Лерос и Богдан, — это те «гвозди», которые вбиваются в гроб «зеленой» власти. Но проблема состоит в том, чтобы вместе с этой властью не похоронить всю страну».

По мнению эксперта Украинского института политики Руслана Бизяева, Андрей Богдан очень силен и как менеджер, и как руководитель, но вчера он показал свою слабую сторону.

«Похоже, что к решительным действиям его подтолкнула личная обида. По сути, в последние полгода после своей отставки он молчал, а интервью Гордону — это серьезная заявка на возвращение в политическое поле Украины, — отметил политолог. — Теперь особенный интерес вызывает развитие этой ситуации. Ведь, как говорил Макиавелли: «Сильный, но не смертельный удар убивает того, кто его наносил». Поэтому, если властям удастся «замять тему» даже после таких заявлений, то фактически это будет победа тех людей, против кого вчера открытым текстом выступил Богдан. А если тема будет набирать обороты, то это может стать «толчком в пропасть» практически для всего офиса президента. При том, что у них и без того все идет не слишком хорошо».

Руслан Бизяев считает, что теперь, справедливости ради, Дмитрий Гордон должен взять интервью у нынешнего главы ОП Андрея Ермака и его соратников, чтобы «услышать обе стороны».