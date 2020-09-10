Екатерина Гусева рассказала об отношениях с Филиппом Киркоровым

Москва, 10 сентября. Телеведущая и диджей Екатерина Гусева рассказала о взаимоотношениях с эстрадным певцом Филиппом Киркоровым.

По ее словам, они давно поддерживают дружеские отношения. При этом на днях Киркоров пригласил Гусеву в гости, чтобы похвастаться ремонтом, который он сделал в своем доме. Она также добавила, что намерена подарить Киркорову домашний халат Versace. Кроме того, Гусева призналась, что видела бывшего супруга Аллы Пугачевой без одежды.

«Я Филиппа видела без одежды, в трусах. Мы жили с ним вместе в одном номере в Сочи, когда были в туре. Но спали в разных спальнях, правда. Я, может быть, и попыталась бы соблазнить Филиппа, но помешала Ольга Бузова. Представляете, я выхожу из ванной и вижу картину: Бузова обнимается с Филиппом. Я ей: «Что вы тут делаете, Ольга?». А она мне в ответ: «А что делаете тут вы, Катя?». Пришлось ей доступной объяснить, что я тут, на секундочку, живу», — рассказала телеведущая в комментарии «Дни.ру».

Ранее Филипп Киркоров заявил, что ему удалось найти новый источник доходов во время эпидемии коронавирусной инфекции. Артист организовал свой собственный секонд-хенд, который уже приносит хорошую прибыль. Киркоров продает свои наряды, в которых он появлялся на публике. При этом сценические костюмы Киркорова продаже не подлежат. Киркоров запустил специальный сайт, на котором представлен почти весь его гардероб.