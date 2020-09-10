Депутат поддержал идею о повышении минимального возраста продажи алкоголя

Москва, 10 сентября. Депутат Государственной думы России Федот Тумусов поддержал идею о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года.

«Потому что, действительно, чем раньше начинают употреблять [алкоголь], тем быстрее привыкают и, естественно, тем больше наносится ущерб здоровью нации. Поэтому я с ним солидарен в том смысле, что надо повышать», — сказал парламентарий в беседе с RT.

По мнению депутата, именно 21 год является тем возрастом, когда человек действительно становится взрослым.

Ранее заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай предложил повысить минимальный возраст продажи алкоголя в стране. По его мнению, чем раньше человек начинает пить спиртные напитки, тем больше вероятность злоупотребления алкоголя в будущем, указал НСН.