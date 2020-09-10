Алексей Чепа: Из-за Китая у американцев едет крыша

Законопроект, запрещающий называть Си Цзиньпина президентом Китайской Народной Республики, внесен в палату представителей Соединенных штатов Америки. Документ получил название «Закон о названии врага». В случае, если законопроект будет принят, федеральному правительству будет запрещено создавать или распространять любые документы, которые «относятся к главе государства Китайской Народной Республики как к кому-либо другому, кроме Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая или как Генерального секретаря».

Авторы документа обосновывают свое предложение тем, что титул «президент» подразумевает, что товарищ Си был избран своим народом, который его таким образом узаконил в качестве главы государства. В то же время по мнению американских политиков Китай не является демократическим государством со свободными выборами.

Я думаю, что у американцев вообще едет крыша. Они не знают, что еще придумать со своими санкциями... Пусть занимаются делом!

Не очень понятно, кому это все предназначено и что это им дает. Многие действия политиков США трудно поддаются объяснению. Иногда хочется им просто сказать: «Ребята, или вы безграмотны, или не знаете уже, чем заняться».

Поскольку Си Цзиньпин является главной одной из крупнейших мировых держав, это не может не иметь серьезных последствий. Любые такие действия не способствуют двусторонним отношениям. Все в мире видят позицию США. Заметьте, все громче и громче раздаются голоса не только в так называемых «странах третьего мира», но и в Европейском союзе.

Мы видим, что по определенным позициям, допустим, по иранскому досье, взгляды США и их партнеров — в частности, Великобритании и Германии — полностью расходятся. Выходя из так называемой «ядерной сделки», США через некоторое время требуют изменения ее условий. Вообще непонятно, как это объяснить.

Что касается Китая, то там очень уважают своего руководителя. И оскорбительные выступления против главы государства там народ воспримет очень жестко.

И сегодня американцы должны понимать, что это — полтора миллиарда человек, и оскорблять их нельзя. Нельзя наплевать на народ, оскорбляя его руководителя.

Самим фактом внесения этого законопроекта американские политики провоцируют усиление международной напряженности. Многие действия, не знаю уж, кого — демократов или республиканцев — нельзя назвать иначе как бездумными.

Кто это все инициирует — не так уж важно. Сегодня вся американская политика не поддается никакой логике.