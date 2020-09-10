Минюст РФ намерен лишить Пашаева статуса адвоката

Москва 10 сентября. Громкое дело о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова грозит последствиями для адвокатов Эльмана Пашаева, который защищал актера, а также для Александра Добровинского, представлявшего интересы семьи погибшего в аварии Сергея Захарова.

Как сообщили в пресс-службе Минюста РФ, ведомстве намерено внести представление о лишении Пашаева статуса адвоката, а в отношении Добровинского возбудить дисциплинарное производство.

Указания внести соответствующие представления на адвокатов уже направлены в территориальные управления Минюста по Северной Осетии и по Москве.

Как уточняет ТАСС, 13 июля дисциплинарные дела в отношении Пашаева и Добровинского были возбуждены президентом Федеральной палаты адвокатов РФ Юрием Пилипенко. Квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии уже признала, что Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката.

Напомним, 8 сентября Пресненский суд столицы приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, признав виновным в смертельном ДТП на Садовом кольце. Накануне актер заявил, что Пашаев его «подставил» на этот срок и во время апелляции он не будет представлять его интересы.

Статс-секретарь ФПА России Константин Добрынин ранее заявил, что Пашаев подорвал доверие к профессии адвоката и продемонстрировал неуважение к коллегам, оппонентам и суду, и в итоге весь процесс превратился в «гнусное зрелище». Помимо этого, эксперт указал на то, что Пашаев нарушил запрет обещаний результата доверителю и принцип «защищая, не обвиняй».

Ранее Пашаева уже трижды лишали адвокатского статуса. Помимо этого, он был условно осужден за самоуправство (ст. 330 УК РФ).