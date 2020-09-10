Минздрав РФ рассказал, когда начнется широкая вакцинация от COVID-19

Москва, 10 сентября. Советник главы Минздрава России Сергей Глаголев назвал два условия начала широкой вакцинации от коронавирусной инфекции.

«Широкая вакцинация будет начата по мере масштабирования объема производства и накопления пострегистрационных данных», — рассказал Глаголев.

Первая в мире вакцина против COVID-19 была зарегистрирована Минздравом России в прошлом месяце. Препарат под названием «Спутник V» разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Вакцина будет вводиться внутримышечно. Массовая вакцинация россиян может начаться в конце ноября нынешнего года.

Исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов считает, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может сформироваться к осени 2021 года. У россиян он сложится из-за вакцинации и естественного распространения болезни.