ЦБ назвал срок восстановления экономики России

Москва, 10 сентября. Центробанк России спрогнозировал срок восстановления экономики страны после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Сценарии описываются в проекте «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов», опубликованном на сайте регулятора.

ЦБ назвал три варианта развития событий — базовый, дезинфляционный и рисковый.

Согласно базовому, ВВП страны упадет на 4,5–5,5%, в 2021-м показатель вырастет на 3,5–4,5%, в 2022-м прибавит 2,5–3,5%, а в 2023-м — 2–3%. таким образом, ВВП РФ вернется на докризисный уровень уже к середине 2022 года.

Дезинфляционный сценарий подразумевает более медленное восстановление спроса и предполагает продолжение пандемии коронавируса с сохранением всех значимых ограничительных мер. Если судить по этому варианту, цена на нефть снизится до 35 долларов за баррель в 2021 году, а российская экономика будет восстанавливаться очень слабыми темпами.

Третий сценарий — рисковый — можно назвать самым негативным из представленных в документе. Он предполагает слабое восстановление спроса в совокупности со значительным падением потенциала экономики. При таком финансовом раскладе к концу 2023 года цена на нефть будет только на уровне 35 долларов за баррель, ВВП будет расти не более чем на 2,5% и выйдет на докризисный уровень не раньше 2024 года.

Ранее Центробанк афишировал скорый запуск первой в России платформы для удаленного получения финансовых услуг и сравнения их стоимости. Так называемый маркетплейс позволит жителям страны оформлять любые финансовые продукты без очного посещения банковских подразделений.