Эксперт прогнозирует сближения Норвегии и России

В НАТО понимают, что Россия набрала боевую мощь, восстановила все военные кондиции после разрушительного периода 90-х годов. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил политолог Владимир Карасев.

Русский перехват

Российский истребитель МиГ-29 перехватил над Баренцевым морем два самолета ВВС Норвегии. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

«10 сентября российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе России две воздушные цели. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения российской государственной границы в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», — говорится в тексте сообщения.

Экипаж истребителя МиГ-29 идентифицировал воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы «Фалкон-20» и самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии.

«Российский истребитель сопроводил самолеты ВВС Норвегии над акваторией Баренцева моря и после разворота иностранных воздушных судов от государственной границы Российской Федерации благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя МиГ-29 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — также отмечается в сообщении.

Кроме того, особо подчеркивается, российский истребитель не допустил нарушения государственной границы России норвежскими самолетами.

Норвегия потянется к России

Владимир Карасев напомнил попытки норвежских «Орионов» вести разведку вблизи российских территориальных вод еще с конца 80-х. И гоняли натовцев советские ВВС так же успешно, как и сейчас их гоняют ВВС российские.

«НАТО всегда вел и будет вести себя по отношению к нам агрессивно. Поэтому реакция российских военных абсолютно оправдана и естественна. Альянс понимает, что Россия набрала боевую мощь, восстановила все военные кондиции после разрушительного периода 90-х годов. Норвежцы скоро перестанут беспокоить наших летчиков, поскольку после анонсируемого ухода с территории Норвегии американского военного контингента, исчезнет смысл всех этих провокаций», — считает Владимир Карасев.

По словам политолога, норвежцы уже сейчас прорабатывают вариант перехода от противостояния к сотрудничеству с Россией в Арктике. НАТО определенно сдает позиции на Севере, а Россия, напротив, закрепляет за собой контроль над северными территориями.

Ранее военный эксперт Сергей Простаков рассказал, что Норвегия не прочь попытаться оказать давление на Россию в арктическом регионе, напоминая о своих претензиях и амбициях. Но обычно такие попытки оказываются провальными.