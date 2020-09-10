Маск устроил перепалку с бывшим американским министром в Twitter

Санта-Клара, 10 сентября. Американский предприниматель и инженер Илон Маск обиделся на высказывание бывшего министра труда США Роберта Райха.

Политик назвал Илона Маска «современным бароном-разбойником». Так в США в конце XIX века называли предпринимателей, которые использовали недобросовестные методы обогащения. Райх в своем блоге в Twitter отметил, что руководство компании Tesla сократило зарплату сотрудникам, в то время как состояние главы корпорации возросло в 4 раза.

«За тот же период акции Tesla резко выросли, а собственный капитал генерального директора Илона Маска увеличился в четыре раза. С 25 миллиардов долларов до более чем 100 миллиардов», — пишет Райх.

Ответ Маска, который активно ведет социальные сети, не заставил ждать. Он заявил, что все работники Tesla владеют акциями компании, а значит их доход также вырос.

«Их вознаграждение увеличивается пропорционально. Ты современный идиот», — ответил Маск.

Также стоит отметить, что уменьшенные зарплаты получали менеджеры высшего и среднего звена. Оклад последних уменьшился на 20%, а представители топ-менеджмента стали получать на 30% меньше.

Пользователи Twitter отмечают, что часть работников компании была уволена перед пандемией коронавируса. Другие встают на защиту Маска, упоминая его достижения в изобретательстве. Также пользователи напомнили, что сотрудники Tesla не только имеют акции компании, но получают другие дополнительные бонусы.

В конце лета стало известно, что состояние Илона Маска превысило 100 миллиардов долларов. Это произошло из-за роста в цене акций Tesla. Однако спустя несколько дней американский предприниматель обеднел более чем на 12 миллиардов долларов.