Белорусская певица хочет засудить Темникову за плагиат

Москва, 10 сентября. Белорусская певица ONINO (Нина Мазько) намерена подать в суд на российскую поп-исполнительницу Елену Темникову. По ее словам, экс-участница группы Serebro украла у нее песню «Фаталити».

Темникова представила новую композицию совсем недавно. Она отметила, что трек был создан специально для TikTok, но послушать его можно на всех музыкальных площадках.

Услышав премьеру российской артистки, ОNINО заявила, что вирусный припев композиции является ее собственностью. В комментарии «СтарХиту» белорусская исполнительница рассказала, что история песни началась три года назад, когда она жила в Минске и, мечтая стать известной в мире музыки, создавала новые мелодии и предлагала их звездам. Одной из них стала Темникова.

«Я сотрудничала с белорусскими артистами, параллельно пыталась достучаться до российских звезд. Отправляла много разных песен на почтовые адреса, которые были указаны на официальных сайтах исполнителей. Одной из них была Елена Темникова, чье творчество мне очень нравилось, и я написала песню «Фаталити» конкретно для нее», — поделилась Мазько.

По ее словам, ответа от бывшей участницы «Серебра» не последовало. Отдавать песню другому вокалисту девушка не хотела, поэтому решила спеть ее сама. Релиз «Фаталити» от ONINO состоялся в 2018 году.

Теперь певица хочет подать на Темникову в суд в надежде отстоять свою репутацию автора-исполнителя.