Поклонникам не понравилось, что Рудковская «кичится» своими деньгами

Москва, 10 сентября. Продюсер певца Димы Билана Яна Рудковская показала свою роскошную жизнь, она опубликовала в Instagram фото на борту частного самолета.

Рудковская вылетела в Сочи с чемоданами модного бренда Louis Vuitton. На ней был темно синий костюм и обувь той же марки.

Сначала звезда сфотографировалась на трапе, а затем обложилась сумками и саквояжами, сидя в удобном кресле. Она закрыла глаза крупными очками в тон.

Поклонникам не понравилось, что та уделяет много внимания дорогим брендам. Подписчики считают, что не стоит кичиться своими деньгами. Они в шутку предложили на нее саму нанести логотип Louis Vuitton.

«Знаете, какой первый признак хабалистости? Это навязчивое выпячивание своего богатства. Вот к чему вы выстроили строй Луи Вуитонов перед камерой и еще тапок от Луи Вуитона вперед?» — поинтересовалась подписчица. «Еще надо было вокруг поставить пакеты из брендовых магазинов (говорят, вы их частенько с собой возите), чтоб все подумали «вот это круто», — предложила другая поклонница.

Ранее сообщалось, что поклонники посмеялись над «ногами-граблями» Рудковской. Они не оценили ее худобу.