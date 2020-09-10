Юристы назвали возможный приговор замминистра энергетики Тихонову

Москва, 10 сентября. Арестованный заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов рискует оказаться в тюрьме на 10 лет — именно такое наказание предусматривает максимальная санкция по статье УК РФ «Мошенничество» в особо крупном размере.

Специально для Федерального агентства новостей эксперты спрогнозировали возможные сценарии дальнейшего развития событий.

«Сейчас самый страшный из возможных сценариев — это то, что фигурантов дела — Тихонова и его предполагаемых соучастников — попросту «назначат» виноватыми, — рассказал ФАН адвокат Александр Тимошенко. — По мнению силовиков, украдено 100% выделенных денег, сейчас такое себе представить нельзя, правоохранительные органы просто глушат обывателя цифрами, как много украдено! Это работа в рамках госпрограммы, но с программой были большие затыки, она шла медленно и с трудом, и решили найти крайнего — вот и крайними оказались головная организация РЭА и подрядчик «АО ЛАНИТ».

Адвокат Алексей Михальчик полагает, что очередное громкое задержание никак не повлияет на ситуацию с коррупцией.

«В Париже, например, за воровство отрубали головы, а кошельки воровали прямо во время казни, — сказал Михальчик в беседе с ФАН. — Одной жесткой посадкой мы ничего не решим. Когда каждый чиновник поймет, что даже за самую маленькую взяточку за ним придут — тогда да, мы поборемся».

О том, что обвинение и тем более окончательный судебный вердикт может быть изменен, напомнил юрист Александр Карабанов.

«Надо учитывать, что в ходе следствия объем обвинения может быть изменен в части дополнительных эпизодов или вменением дополнительных составов преступления, — пояснил адвокат. — Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей — или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет, либо без такового».

Напомним, что 8 сентября в Минэнерго прошли обыски, которые провели сотрудники ФСБ и Следственного комитета. Анатолия Тихонова задержали сразу после допроса по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), он был задержан. Следственный комитет России уже предъявил обвинение заместителю главы Минэнерго в хищении более 600 млн рублей, которые были выделены ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России для создания информационной системы.