Заплатят ли компенсацию за недополученную пенсию, кому в РФ прибавят денег

Законопроект, предусматривающий дополнительные выплаты пенсионерам, которые недополучили часть пенсионных денег из-за технических ошибок в расчетах, внесен в Госдуму. Документ в парламент представила фракция «Справедливая Россия». Проект закона предусматривает требование к Пенсионному фонду России (ПФР) выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные суммы.

ПФР ранее признал, что по техническим причинам части пенсионеров в течение достаточно длительного времени недоплачивали из-за неправильно подсчитанного трудового стажа и других технических ошибок.

По мнению лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, в случае подобных ошибок люди заслуживают, помимо перерасчета, также компенсации в виде пени на недополученные в предыдущие годы суммы.

Кому в России осенью 2020 года прибавят денег

Некоторые категории граждан могут рассчитывать на увеличение окладов и пенсий с 1 октября 2020 года. Речь идет об индексации на три процента выплат некоторым категориям работников госструктур, о повышении на тот же процент окладов военных, а также сотрудников других силовых ведомств и спецслужб. Соответственно, на те же три процента будут повышены все военные пенсии. Все эти выплаты будут произведены напрямую из бюджета.

А с Нового года — уже через ПФР — всем неработающим пенсионерам будет проведена плановая индексация пенсий, в зависимости от размера инфляции. Также будут увеличены, хотя и на меньшие суммы, пенсии работающим пенсионерам. Отметим, что работающие пенсионеры автоматически начнут получать полностью проиндексированные пенсии с учетом пропущенных лет сразу после окончания трудовой деятельности.

Новые выплаты осенью ждут и семьи с детьми. Так, уже в сентябре 2020 года все безработные, имеющие несовершеннолетних детей, получат в дополнение к пособию по безработице по три тысячи рублей на каждого ребенка.

Что касается выплат по десять тысяч рублей на детей, которые производились дважды, то третьей такой выплаты пока не предусмотрено, хотя соответствующий законопроект есть в Госдуме. Однако родители, которые по каким-то причинам не оформили положенные им выплаты, могут успеть это сделать до конца сентября. Это же касается и родителей детей до трех лет, которым в дополнение к десятитысячной выплате были положены три выплаты по пять тысяч рублей.

Подробнее о помощи семьям с детьми в связи с пандемией COVID-19, вызванной коронавирусом и о других выплатах читайте в материалах Федерального агентства новостей.