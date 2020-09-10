Подразделение СК РФ будет бороться с фальсификацией истории

Москва, 10 сентября. Подразделение по расследованию преступлений, связанных с фальсификацией истории Отечества и реабилитацией нацизма, появится в составе Следственного комитета РФ. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.

Председатель СК России в четверг принял участие в церемонии возложения цветов, приуроченной ко Дню памяти жертв фашизма. Мероприятие состоялось в Музее Победы на Поклонной горе.

Бастрыкин отметил, что некоторые западные страны, оценивая итоги Второй мировой войны, занимают неприемлемую для России позицию. Поэтому председатель СК РФ принял решение создать специальное подразделение в составе ведомства, которое будет бороться с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории.

«Работа этого подразделения будет направлена не только на установление виновных в совершении преступлений в годы войны и реализацию таким образом принципа неотвратимости наказания, но и предотвращение искажения исторических фактов», — говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва не должна ничего доказывать тем, кто пытается переписать историю. При этом россияне должны сделать все, чтобы правда о Второй мировой войне не забылась. У России более чем достаточно объективной информации, которую можно противопоставить попыткам фальсификации истории, — архивные документы, видео и фотоматериалы, отметил глава государства. А тех, кто хочет изменить историю, президент счел «пытающимися казаться исключительными».