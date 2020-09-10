В Швейцарии озвучили итоги переговоров по Ливии

Монтре, 10 сентября. Участники консультативной встречи по Ливии опубликовали совместное заявление по итогам переговоров, которые проходили в Швейцарии с 7 по 9 сентября.
Как отмечает канал 218TV, на консультациях присутствовали представители Восточного правительства Ливии, так называемого Правительства национального согласия (ПНС), а также специалисты Центра гражданского диалога и Миссии ООН по поддержке Ливии. Стороны смогли прийти к общему решению о дальнейших шагах по стабилизации ситуации в североафриканской стране.
В ближайшее время будет созван Комитет по политическому диалогу. Участники консультаций предоставили свои рекомендации по его работе. Подчеркивается, что парламентские и президентские выборы должны быть проведены не позднее чем через 18 месяцев.
- Необходимо восстановить систему исполнительной власти, чтобы сформировать новый состав Президентского совета, выбрав его членов и главу Правительства национального единства.
- За работой исполнительной власти должен следить ливийский комитет по политическому диалогу.
- Палате представителей и Высшему государственному совету предстоит в разумные сроки прийти к взаимопониманию по кандидатам на суверенные должности.
- Органы власти следует перенести в город Сирт при условии, что там будут соблюдаться условия обеспечения безопасности.
Кроме того, на свободе должны оказаться все политические заключенные.
«В завершение собравшиеся выразили надежду на скорое возвращение в Комитет по политическому диалогу и подчеркнули необходимость того, чтобы международное сообщество взяло на себя полную ответственность за обеспечение стабильности и соблюдение резолюций Совета безопасности, закрепляющих суверенитет Ливии и обеспечивающих поддержку политического процесса в ней словом и делом», — говорится в документе.