В Швейцарии озвучили итоги переговоров по Ливии

Монтре, 10 сентября. Участники консультативной встречи по Ливии опубликовали совместное заявление по итогам переговоров, которые проходили в Швейцарии с 7 по 9 сентября.

Как отмечает канал 218TV, на консультациях присутствовали представители Восточного правительства Ливии, так называемого Правительства национального согласия (ПНС), а также специалисты Центра гражданского диалога и Миссии ООН по поддержке Ливии. Стороны смогли прийти к общему решению о дальнейших шагах по стабилизации ситуации в североафриканской стране.

В ближайшее время будет созван Комитет по политическому диалогу. Участники консультаций предоставили свои рекомендации по его работе. Подчеркивается, что парламентские и президентские выборы должны быть проведены не позднее чем через 18 месяцев.

Необходимо восстановить систему исполнительной власти, чтобы сформировать новый состав Президентского совета, выбрав его членов и главу Правительства национального единства.

За работой исполнительной власти должен следить ливийский комитет по политическому диалогу.

Палате представителей и Высшему государственному совету предстоит в разумные сроки прийти к взаимопониманию по кандидатам на суверенные должности.

Органы власти следует перенести в город Сирт при условии, что там будут соблюдаться условия обеспечения безопасности.

Кроме того, на свободе должны оказаться все политические заключенные.