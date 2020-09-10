Больная раком Заворотнюк изменилась до неузнаваемости

Москва, 10 сентября. Страдающая от опухоли головного мозга актриса Анастасии Заворотнюк сильно изменилась во время болезни. Близкое окружение с сожалением признает, что звезду уже довольно сложно узнать и актриса больше не та «прекрасная няня».

«К сожалению, болезнь внесла непоправимые перемены в ее внешность. У Насти не совсем связная речь, ей тяжело говорить. Интеллект ее не пострадал», — рассказала бывший реквизитор МХТ им. Чехова Светлана Веселова в беседе с KP.RU.

По ее словам, актриса стыдится того, как она выглядит и не хочет появляться на публике.

Театральный продюсер Валерий Сергеев в свою очередь отметил, что у актрисы изменился цвет кожи и даже взгляд. Курсы химиотерапии не прошли бесследно и для волос Анастасии. По мнению врачей ЦКБ, Заворотнюк стала похожа на певицу Жанну Фриске, которая, как известно, тоже боролась с опухолью головного мозга, но умерла несколько лет назад.

Отметим, что за все время болезни в Интернете не было опубликовано ни одной фотографии Анастасии. Ее семья тщательно оберегает ее от журналистов. Близкие также долгое время никак не комментировали сообщения СМИ о болезни актрисы и это породило огромное количество слухов.