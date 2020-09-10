Лукашенко назвал цель координационного совета Белоруссии

Минск, 10 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что так называемый координационный совет белорусской оппозиции пытается «оседлать» протестное движение в республике.

«Цель координационного совета одна — оседлать все протестное и оппозиционное движение и стать над всеми. То есть идет дележка власти. Есть попытка захватить власть, но пути разные. На сегодняшний день такова ситуация», — отметил белорусский лидер.

Он также добавил, что на территории Белоруссии есть большое количество людей, которые давно готовили массовые беспорядки в республике.

«Организовывают эти протесты, организовывают заранее. Многие, как ячейки, на предприятиях по три-пять человек, а где-то — по десять на крупных предприятиях, были созданы до президентских выборов. После парламентских выборов они к этому готовились», — отметил Лукашенко.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК Белоруссии, за Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, его главная соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% голосов. Позднее Тихановская заявила, что не признает результаты президентских выборов.

После завершения выборов в Минске начались несанкционированные митинги. Белорусские правоохранители были вынуждены применить водометы, слезоточивый газ, резиновые пули, а также светошумовые гранаты, чтобы не допустить беспорядков.

Позднее Александр Лукашенко сообщил, что акции протеста в республике управлялись из-за границы. Белорусский лидер отметил, что спецслужбы республики зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии.

В начале сентября глава министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что деструктивные силы, которые базируются в Польше, Литве, Чехии и Украине пытались осуществить государственный переворот в Белоруссии.