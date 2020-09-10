Кинокритик назвал фильмы, которые бы не взяли «Оскар» по новым правилам

Москва, 10 сентября. Американская киноакадемия ужесточила требования к будущим претендентам на «Оскар». Многие оскароносные фильмы, как отметил кинокритик Николай Никулин, не смогли бы взять статуэтку по новым стандартам.

«Возьмем, например, «Игры разума» или «Гладиатор» — классический фильм. Это же все брутальные, маскулинные фильмы с белокожими актерами», — сказал эксперт в интервью Пятому каналу.

По его словам, без «Оскара» остались бы «Властелин колец», «Титаник», «Храброе сердце», «Английский пациент», «Форрест Гамп», «Отступники». Во всех этих фильмах главные роли играют актеры европеоидной расы, а сюжет не завязаны на проблемах меньшинств.

Кинокритик обратил внимание на то, что с 2014 года уже действовало такое правило, но, судя по всему, негласно. Дело в том, что последние несколько лет статуэтки отдают картинам, в которых затрагивается тема меньшинств.

Как напомнила «Культуромания», оргкомитет премии «Оскар» обновил правила для номинантов в главной категории «Лучший фильм». Чтобы претендовать на статуэтку, герои фильма или один из важных для сюжета второстепенных персонажей должен быть темнокожим, азиатом или латиноамериканцем. Не менее 30% второстепенных ролей должны играть представители ЛГБТ, расовых или этнических групп, женщины или люди с инвалидностью.