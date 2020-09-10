Петербургские ученые нашли способ победить бактерии без антибиотиков

Санкт-Петербург, 10 сентября. Ученые из Петербурга разработали систему адресной доставки лекарств с помощью частиц карбоната кальция, которая позволит бороться с устойчивыми к антибиотикам бактериями. Исследование опубликовано в журнале Chemical Communications.

Ученые из Химико-биологического кластера Университета ИТМО разработали на основе карбоната кальция полые частицы-носители для доставки лекарственных препаратов, которые по форме напоминают бактерии кишечной палочки.

Исследователи выявили, что такие носители воспринимаются патогенами как собственные клетки, встраиваются в бактериальные биопленки и при необходимости высвобождают терапевтическое средство.

«Мы разрабатываем материал под конкретную задачу, а именно ― для борьбы с бактериальными инфекциями», — объяснил автор статьи аспирант Никита Серов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что ученые Университета ИТМО, работая над проблемой увеличения скорости прохождения цифрового сигнала, совместно с РЖД разработали модель квантового шифрования сигнала, которая легла в основу квантового Интернета.