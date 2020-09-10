Вашингтон, 10 сентября. США пополнили санкционные списки по предполагаемым кибератакам и «вмешательству» в американские выборы тремя россиянами и одним украинцем после публикации украинским депутатом Андреем Деркачом телефонных разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко и вице-президента США Джозефа Байдена. Об этом говорится в распространенном заявлении американского Минфина.

Напомним, нефракционный нардеп Украины Андрей Деркач обнародовал «пленки Порошенко — Байдена», существование которых делает очевидным наличие «смотрящих» от Америки во всех главных ведомствах страны. Из содержимого пленок стало известно, что США контролировали снятие неугодного им генпрокурора Виктора Шокина, рост коммунальных тарифов для украинских граждан и многое другое.

Согласно новому решению Минфина США, черный санкционный список пополнили граждане РФ Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лифшиц, а также внефракционный депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач, опубликовавший записи разговоров.

Материал с доказательствами государственного терроризма Украины во взаимодействиях с США ранее публиковало Федеральное агентство новостей.