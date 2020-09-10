Зубная боль способна доставить множество неприятностей: плохое настроение, тревожность, бессонницу, невозможность нормально принимать пищу и многое другое. Но что же делать в такие моменты, когда времени на поход к доктору попросту нет? Оказывается, зубную боль можно облегчить в домашних условиях. Хоть эти меры и не избавят от вынужденного похода к врачу, но все же они помогут улучшить состояние. За советом мы обратились к профессионалу.

Причины возникновения зубной боли и симптомы

Зубная боль может возникнуть у любого человека. И до заветного похода к стоматологу можно попытаться облегчить это состояние. Однако для этого необходимо знать причину возникновения неприятных ощущений во рту. Во время беседы с Федеральным агентством новостей врач стоматолог-терапевт клиники Dental Hi-Tech Елена Бобкова не только рассказала о часто встречающихся проблемах с зубами, но и об их симптомах.

Как оказалось, одной из самых распространенных причин зубной боли может быть повышенная чувствительность. Неприятные ощущения в этом случае наблюдаются при чистке зубов, после употребления кислой пищи. Возникает такая проблема из-за повышенной стираемости зубов или рецессии десневого края.

«В этом случае пациентам советуют использовать десенсибилизирующие пасты, ополаскиватели и гели для чувствительных зубов. Однако стоматолога все равно придется посетить, чтобы установить точную причину возникновения повышенной чувствительности», — констатировала специалист.

Второй причиной возникновения зубной боли может стать кариес. В этом случае болевые ощущения беспокоят пациентов во время еды. Как пояснила доктор, кариесом называют патологический процесс, при котором в зубе образуется полость. Причем люди не всегда могут заметить кариес у себя во рту.

«Очень часто доктор обнаруживает кариес между зубами, — отметила Бобкова. — Это так называемые скрытые полости. Их можно найти только благодаря снимкам и тщательному осмотру у квалифицированного специалиста».

Ситуацию можно облегчить только одним способом: почистить зубы, прополоскать рот и убрать из образовавшейся полости остатки пищи, которые выступают в роли раздражителей, и принять обезболивающее. После этого нужно записаться на прием к стоматологу.

Врач назвала причины, из-за которых и возникает кариес:

плохая гигиена;

большое количество потребляемых углеводов, которыми питаются микроорганизмы, живущие в ротовой полости;

наследственный фактор;

состав употребляемой воды;

несбалансированное питание и отсутствие в пище всего спектра необходимых витаминов и минералов;

сладкие напитки;

разъедание эмали кислотами, содержащиеся в овощах и фруктах.

Логичным продолжением запущенного кариеса доктор назвала такое заболевание, как пульпит. Этот процесс характеризуется воспалением пульпы — сосудисто-нервного пучка, входящего в зуб. Пациентов мучает острая и постоянна боль.

«Туда входят лимфатический сосуд, артерия, вена и нервные окончания. И когда кариозная полость уже доходит до пульты, то, соответственно, там возникает воспалительный процесс. В этом случае без врача уже не обойтись. Однако слегка облегчить состояние до посещения доктора может обезболивающе средство», — заметила она.

В зависимости от иммунитета организма пульпит может протекать без каких-либо симптомов. Опасна эта ситуация тем, что заболевание перекидывается на окружающие зуб ткани, в результате чего возникает периодонтит. В этом случае у пациентов возникает боль при надкусывании. По словам доктора, при периодонтите у пациентов только один путь — к стоматологу, и как можно скорее.

Доктор Бобкова обратила внимание, что не всегда боль может возникать именно из-за зуба. Неприятные ощущения могут появиться и при болезни десен — пародонтозе или пародонтите. Их верными спутниками можно назвать воспаление, сильную кровоточивость или болезненность. Опасны эти заболевания тем, что при отсутствии лечения они ведут к потере зубов и воспалению костной ткани.

«Здесь можно посоветовать использование ополаскивателей с антисептическими и противовоспалительными свойствами, из народных средств — отвар ромашки, коры дуба или календулы. Не стоит недооценивать массаж десен и, конечно, тщательную чистку зубов. Однако убрать зубной камень в домашних условиях не получится, поэтому в любом случае придется посетить кабинет стоматолога», — пояснила эксперт.

От чего стоит отказаться в процессе самолечения

Оказывается, что не все методы по самостоятельному облегчению зубной боли полезны и безопасны. Выяснилось, что некоторые из них вовсе могут ухудшить клиническую картину. Так, по словам доктора Бобковой, больное место нельзя греть. Вопреки всем советам из Сети, ни в коем случае нельзя прикладывать горячие компрессы к больному участку, поскольку это только ухудшит состояние и осложнит дальнейшее лечение.

Помимо этого, на больную десну или зуб нельзя накладывать лечебные травы или лекарственные препараты.

«Такие меры самолечения, опять же, могут только ухудшить состояние. Плюс велик риск возникновения ожогов, на лечение которых потребуется дополнительные время и усилия врача», — объяснила она.

И напоследок доктор рекомендовала пациентам не принимать горизонтальное положение во время острой боли, поскольку она будет только усиливаться.

«Эффективно устранить боль в зубах может только стоматолог. Поэтому настоятельно рекомендую посещать доктора два раза в год, чтобы избежать осложнений и обострения. Ведь, чем быстрее вы обнаружите проблему, тем дешевле обойдется ее лечение», — напомнила доктор.

Профилактика возникновения проблем с зубами

Возникновение болезней зубов легко предотвратить, если соблюдать некоторые правила. В первую очередь это гигиена. Как отметила доктор, чистить зубы нужно строго два раза в день — именно после еды.

«Некоторые пациенты предпочитают чистить зубы до завтрака, объясняя это неприятным запахом после сна, — заметила она. — В таком случае можно просто прополоскать полость рта или, в крайнем случае, почистить зубы дважды — до и после еды».

В течение дня поддерживать чистоту полости рта необходимо при помощи зубной нити. Она отлично помогает убирать налет и остатки пищи из межзубного пространства.

«Делать это нужно тоже правильно и очень аккуратно, чтобы не повредить десны. Нить нужно взять двумя руками, намотать на два пальца и аккуратно продеть между зубами. Затем вывести обратно, прижав к боковой стороне одного зуба. Процедуру нужно повторить, этим же способом очистив контактную поверхность соседнего зуба», — пояснила специалист.​​​​​​​

Хорошим дополнением ко всем гигиеническим процедурам можно назвать ополаскиватели. Однако в их использовании лучше делать небольшие перерывы, чтобы не нарушить микрофлору ротовой полости.

«Я также люблю рекомендовать своим пациентам ирригатор. Это устройство под напором подает воду и вымывает остатки пищи и налет из межзубного пространства. При этом осуществляется и массаж десен, благодаря которому они укрепляются и становятся более плотными», — констатировала врач.​​​​​​​

Однако ирригатор не может заменить чистку зубной щеткой, выбор которой тоже должен быть правильным. Доктор Бобкова рекомендовала отказаться от щеток с жесткой щетиной из-за высокого риска травм десен и эмали. Лучше отдать предпочтение щетине средней жесткости или вовсе мягкой.

В завершении беседы врач посоветовала регулярно посещать стоматолога, проводить осмотр и профессиональную чистку. Только так можно предупредить развитие опасных болезней и потерю зубов. А если проблем не будет, то домашнее лечение вовсе не понадобится.