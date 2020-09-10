Российский МиГ-29 сопроводил два самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Москва, 10 сентября. Российский истребитель МиГ-29 в четверг поднимался для сопровождения самолетов Falcon 20 и Р-3С Orion ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО).

Над морскими нейтральными водами было зафиксировано две воздушных цели. Отечественный истребитель из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота влетел для их идентификации. Одной из задач истребителя также было не допустить пересечения зарубежными бортами госграницы РФ.

«Экипаж российского и истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion и самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon 20 ВВС Норвегии», — говорится в сообщении НЦУО.

МиГ-29 сопроводил норвежские самолеты над акваторией Баренцева моря и после их разворота вернулся на аэродром базирования. Весь полет он выполнил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы РФ не было.

В понедельник, 7 сентября, МиГ-29 ВКС РФ сопроводил над Баренцевым морем стратегический самолет-разведчик ВВС Великобритании RC-135. В НЦУО отмечали, что этот случай сопровождения иностранного борта над данной акваторией был третьим в тот день.

В среду, 9 сентября, российский истребитель Су-27 поднимался в воздух для перехвата самолета-разведчика ВВС США над Черным морем.