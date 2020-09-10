В Норвегии рассказали, как в западном расследовании по делу MH17 используют фейки

Осло, 10 сентября. ЕС и США развернули полномасштабную «информационную войну» против России, а катастрофа малайзийского Boeing над Донбассом является лишь одной из ее частей, считает известный норвежский журналист, редактор журнала «Россия в глобальной политике» Гленн Дизен.

В своей статье для информационного издания RT International он заявил, что в Норвегии начинают понимать, зачем Запад выставляет Россию виновной по делу о крушении малайзийского самолета. Дизен обратил внимание на то, что о крушении Boeing в Донецкой области регулярно пишут такие издания, как Bellingcat. Но при этом авторы этих фейковых материалов никак не аргументируют свои антироссийские выпады, не предоставляют никаких доказательств. Аналогичным образом ведет себя и Объединенная следственная группа, ссылаясь на данные из непроверенных источников, пишет «ПолитРоссия».

По мнению Дизена, разным западным представителям легко ссылаться на «удобные» материалы Bellingcat, голословно обвиняя РФ в различных провокациях. Но при этом, как подчеркнул он, важно помнить, что публикации о «российских войсках, якобы воюющих на Украине и о «химическом оружии» в Сирии и других событиях, связанных с Россией» — это всего лишь вбросы, которые делаются с одной единственной целью — поддерживать «информационную войну» против Москву.

Дизен также отметил, что ряд западных изданий (в частности, немецкий журнал Der Spiegel) ранее заявили, что выводы основателя Bellingcat Элиота Хиггинса о MH17 являются неубедительными. По мнению представителей Der Spiegel, Хиггинс специально использовал так называемый метод «чтения чайных листьев», чтобы приплести «доказательства» причастности РФ. Сам Хиггинс (который, к слову, ранее был связан с торговлей женского нижнего белья) в ответ обвинив журналистов Der Spiegel в том, что они являются «русскими агентами».