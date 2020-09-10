Пашаев заявил, что бесплатно защищал Ефремова в суде

Москва, 10 сентября. Адвокат Эльман Пашаев рассказал, что не получал гонорар за защиту актера Михаила Ефремова в суде.

Пашаев объяснил, что отказался от гонорара и работал бесплатно, поскольку Ефремов сразу признал свою вину. В этом случае адвокат нужен лишь для процессуальной процедуры. Однако позже, по словам защитника, он стал находить доказательства невиновности актера.

«Я работал без гонораров, вся моя команда из шести человек работала без гонораров», — рассказал Пашаев в эфире телеканала «Москва 24».

Также Пашаев отметил, что многие оценивали его работу у него за спиной и давали советы.

«Когда начинали что-то предлагать, я говорил: давайте приезжайте, поговорим — и советчики удалялись», — добавил адвокат.

Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Однако актер уже провел 1,5 месяца под домашним арестом. Таким образом, Ефремов пробудет в колонии семь лет и 10,5 месяца.

Ранее стало известно, что Ефремов после вынесения приговора вновь отказался от услуг своего защитника Пашаева. Как сообщила член ОНК Москвы Ева Меркачева в комментарии телеканалу «360», Ефремов объяснил это тем, что Пашаев «подставил его на восемь лет».

Продюсер Иосиф Пригожин в комментарии «Царьграду» признался, что ему откровенно жаль актера. По его словам, Ефремов «стал заложником мошенничества».