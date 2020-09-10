Профессор Масленников назвал главные факторы восстановления экономики РФ

Москва, 10 сентября. России удалось избежать глубокого экономического спада благодаря эффективной промышленной политике. Об этом заявил заведующий кафедрой менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктор экономических наук Валерий Масленников.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что спад ВВП России из-за коронавируса оказался меньше, чем в других странах. Глава государства отметил, что во втором квартале 2020 года ВВП РФ упал на 8,5%, а в США данный показатель рухнул на 9,5%. При этом падение ВВП в еврозоне составило 15%. Путин высоко оценил действия правительства по поддержке экономики, отметив, что в настоящее время России активно растет потребительский спрос.

Масленников отметил, что России удалось избежать ощутимого экономического спада благодаря действиям правительства и глав регионов.

«Данные сведения достоверны, так дела и обстоят в экономике РФ. Главный вопрос, что будет дальше в России и в мире. Мне кажется, эти проценты отражают разный масштаб экономик», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что важным фактором является финансовая поддержка российских граждан и бизнеса, а также меры, которые позволили сократить отток капитала из России, передает «Экономика сегодня».

«Во-первых, это прекращение оттока капитала в офшоры, но эта мера не оперативная, а инерционная. Она сработает не раньше первого или второго кварталов 2021 года, однако она действительно даст результат. Во-вторых, это российская промышленная политика», — отметил Масленников.

По его словам, в настоящее время в России осуществляются правильные шаги по восстановлению промышленности. Он также добавил, что ощутимые результаты в этой сфере появятся в будущем, однако российская промышленность уже начала работать.