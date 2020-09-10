Звезда шоу Stand Up на ТНТ рассказала о глубокой депрессии

Москва, 10 сентября. Звезда шоу Stand Up на ТНТ Юлия Ахмедова призналась в том, что попала в психиатрическую клинику из-за депрессии, которая привела к навязчивым суицидальным идеям. Об этом она рассказала на Youtube-канале «А поговорить?»

Стендап-комик призналась в том, что из-за глубокой депрессии ей не хватало энергии на элементарные действия.

«Я не могла встать и почистить зубы неделями. Я не могла купить в магазине продукты, потому что не могла сделать выбор», — поделилась она.

Ахмедова объяснила, что в состоянии глубокого душевного упадка сложно совершать любые «физические и душевные усилия».

«Но навязчивые идеи о смерти все равно посещали», — вспомнила она.

По словам стендап-комика, она обратилась за помощью к психологу, который сразу же направил ее к психиатру. В итоге ее положили в больницу, в отделение для потенциально опасных для себя больных. Ахмедова рассказала, что в клинике, где она находилась, не было ручек на окнах, острых столовых приборов и других привычных предметов быта. По словам девушки, сначала она даже не замечала этих ограничений, и только после выхода из клиники поняла, к чему были все предосторожности.

Также юмористка призналась, что подвержена биполярному и обсессивно-компульсивному расстройствам, и рассказала об их проявлениях.

До госпитализации в специализированное учреждение Ахмедова признавалась, что подвержена апатии, давно пьет курсы антидепрессантов и работает с врачами. Звезда заявила, что посещение психолога или психиатра не является «блажью», потому что с депрессией справиться в одиночку практически невозможно.