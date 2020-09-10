Университет ИТМО совместно с РЖД разработал квантовый Интернет

Санкт-Петербург, 10 сентября. Ученые Университета ИТМО, работая над проблемой увеличения скорости прохождения цифрового сигнала, совместно с РЖД разработали модель квантового шифрования сигнала, которая легла в основу квантового Интернета. Об этом на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» рассказал ответственный секретарь приемной комиссии вуза Алексей Итин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы занимаемся совместно с РЖД проектом по квантовому шифрованию передачи сигнала, что, по сути, является квантовым Интернетом. Это большая сеть, скорость передачи информации в которой будет в десятки раз больше, чем сейчас. И без утечек информации, так работает физика проекта. Этого практически нет нигде в мире. Это делается российскими учеными в сотрудничестве со стабильным партнером, и мы первые это начали. Первая квантовая сеть была создана между нашими корпусами на Биржевой улице Васильевского острова и на Петроградской стороне у Петропавловской крепости. Мне кажется, это хорошее достижение», — заявил Итин, отвечая на просьбу ведущего пресс-конференции рассказать о современных достижениях ученых петербургских вузов.

По словам секретаря приемной комиссии ИТМО, учеными петербургских вузов ведется много интересных разработок, но региональные и федеральные СМИ уделяют достижениям российских ученых слишком мало внимания.

«Мои коллеги по вузу, например, работают над материалами, которые можно использовать в медицине и космической сфере. Лаборатория Виноградовых занимается доставкой косметических препаратов до органов человека. Важность университетской науки заключается в том, что студенты могут принимать участие в научных разработках, они работают с реальными учеными и предметами их разработок. Есть ученые, которые ранее уехали из России и начали работать за рубежом, но мы предложили им такие условия, что они согласились вернуться, создали здесь свои научно-образовательные структуры и сейчас учат студентов», — привел еще несколько примеров достижений университетской науки Итин.

Такая же картина, по его мнению, и в других ведущих вузах страны.

«В «Политехе» трудится выдающийся ученый [Алексей] Боровков, к которому обращаются многие международные бренды. У нас есть люди, на которых можем равняться, пытаться быть причастными к тому, что они делают», — отметил эксперт.

Проблема того, что достижения российских ученых неизвестны широкой общественной аудитории в России и за рубежом, кроется в плохом пиаре, считает Итин.

«Я не работаю в пиар-службе, министерских структурах, но на примере нашего вуза могу сказать, что при правильном подходе это не сложно организовать», — констатировал он.

Ранее стало известно, что проект Z-Аватар Марии Бобылевой стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Ожидается официальный запуск тестовой версии приложения, созданного при поддержке Росмолодежи. Над расширенной версией будет работать команда молодых программистов из Университета ИТМО.