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Университет ИТМО совместно с РЖД разработал квантовый Интернет

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Университет ИТМО совместно с РЖД разработал квантовый Интернет

Санкт-Петербург, 10 сентября. Ученые Университета ИТМО, работая над проблемой увеличения скорости прохождения цифрового сигнала, совместно с РЖД разработали модель квантового шифрования сигнала, которая легла в основу квантового Интернета. Об этом на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» рассказал ответственный секретарь приемной комиссии вуза Алексей Итин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы занимаемся совместно с РЖД проектом по квантовому шифрованию передачи сигнала, что, по сути, является квантовым Интернетом. Это большая сеть, скорость передачи информации в которой будет в десятки раз больше, чем сейчас. И без утечек информации, так работает физика проекта. Этого практически нет нигде в мире. Это делается российскими учеными в сотрудничестве со стабильным партнером, и мы первые это начали. Первая квантовая сеть была создана между нашими корпусами на Биржевой улице Васильевского острова и на Петроградской стороне у Петропавловской крепости. Мне кажется, это хорошее достижение», — заявил Итин, отвечая на просьбу ведущего пресс-конференции рассказать о современных достижениях ученых петербургских вузов.

По словам секретаря приемной комиссии ИТМО, учеными петербургских вузов ведется много интересных разработок, но региональные и федеральные СМИ уделяют достижениям российских ученых слишком мало внимания.

«Мои коллеги по вузу, например, работают над материалами, которые можно использовать в медицине и космической сфере. Лаборатория Виноградовых занимается доставкой косметических препаратов до органов человека. Важность университетской науки заключается в том, что студенты могут принимать участие в научных разработках, они работают с реальными учеными и предметами их разработок. Есть ученые, которые ранее уехали из России и начали работать за рубежом, но мы предложили им такие условия, что они согласились вернуться, создали здесь свои научно-образовательные структуры и сейчас учат студентов», — привел еще несколько примеров достижений университетской науки Итин.

Университет ИТМО совместно с РЖД разработал квантовый Интернет

Такая же картина, по его мнению, и в других ведущих вузах страны.

«В «Политехе» трудится выдающийся ученый [Алексей] Боровков, к которому обращаются многие международные бренды. У нас есть люди, на которых можем равняться, пытаться быть причастными к тому, что они делают», — отметил эксперт.

Проблема того, что достижения российских ученых неизвестны широкой общественной аудитории в России и за рубежом, кроется в плохом пиаре, считает Итин.

«Я не работаю в пиар-службе, министерских структурах, но на примере нашего вуза могу сказать, что при правильном подходе это не сложно организовать», — констатировал он.

Ранее стало известно, что проект Z-Аватар Марии Бобылевой стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Ожидается официальный запуск тестовой версии приложения, созданного при поддержке Росмолодежи. Над расширенной версией будет работать команда молодых программистов из Университета ИТМО.

Источник: Федеральное агентство новостей
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