Федеральная палата адвокатов подтвердила нарушение Пашаевым кодекса этики

Москва, 10 сентября. Квалификационная комиссия нашла в высказываниях адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева явные нарушения этики. Об этом сообщил вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Геннадий Шаров в комментарии ТАСС.

«Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания, действительно, приняла решение о наличии дисциплинарного проступка в действиях адвоката Пашаева. Отмечу, что квалификационная комиссия оценивала не правовую позицию адвоката, а именно этичность его поведения и соблюдение правил профессии», — сказал Шаров.

Он также подчеркнул, что говорить о том, что именно комиссия признала нарушением.

«Данное заключение готовится не для общественности, а для Совета палаты, который может и не согласиться с комиссией, а если согласится, то на его основании вынесет решение о мере ответственности»,— заявил Шаров.

Ранее о том, что Эльман Пашаев, представлявший интересы актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП, нарушил некоторые из статей адвокатского Кодекса профессиональной этики, сообщил статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Константин Добрынин. Он заявил, что защитник Ефремова превратил судебный процесс в «гнусное зрелище», проявляя в зале суда агрессию, нетерпимость, а также признаки разглашения адвокатской тайны. Ранее Пашаева лишали адвокатского статуса трижды, но он все равно возвращался к деятельности правозащитника.