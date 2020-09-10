ЕС продлил санкции против РФ из-за Украины

Брюссель, 10 сентября. Европейский союз продлил на шесть месяцев индивидуальные санкции в отношении России по Украине. Об этом сообщили в Совете ЕС.

«Сегодня Совет [стран ЕС] решил продлить еще на 6 месяцев — до 15 марта 2021 года — санкции в отношении лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — говорится в сообщении.

Данные санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС, они будут применяться к 175 лицам и 44 организациям.

Необходимые для вступления продления ограничений в силу юридические акты будут опубликованы в официальном журнале ЕС в пятницу, 11 сентября.

Постпреды стран Евросоюза при ЕС договорились запустить письменную процедуру для принятия решения о продлении ограничительных мер в среду. Она предполагает сбор решений государств ЕС по конкретному вопросу в письменном виде в течение определенного времени. Когда оно истекает, определяется, есть ли необходимая поддержка представленному на такое «голосование» решению. Для пролонгации санкций необходимо согласие всех 27 государств союза.

Продление санкций, срок действия которых истекает 15 сентября, было ожидаемым.

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и воссоединения Крыма с РФ. Тогда же Киев начал военную операцию республик Донбасса. Власти Украины, США и ЕС, а также ряд других стран возложили ответственность за ситуацию на Москву и ввели санкции.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что процедура воссоединения Крыма с РФ соответствовала нормам международного права, а также, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта.