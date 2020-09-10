Елена Вторыгина: Любое вмешательство в дела семьи должно быть продумано

Не все — даже кажущиеся на первый взгляд хорошими — законопроекты становятся федеральными законами. Мы учитываем, что любое вмешательство во внутренние дела семьи, любые реформы законодательства должны быть тщательно продуманы и направлены исключительно на укрепление и поддержку российской семьи, защиту детства.

Комитет по вопросам семьи, женщин и детей всячески поддерживает все инициативы, направленные на бережное отношение к российской семье. К наиболее острым вопросам в этой сфере, требующим решения относятся решение вопроса предоставления многодетным семьям земельных участков пригодных для строительства и ведения хозяйства, предоставление жилья детям-сиротам, разработка комплекса мер, направленных на стимулирование устройства в семьи российских граждан детей-сирот, которые являются братьями и сестрами, детей подросткового возраста и детей-инвалидов и другие.

В частности, все члены Комитета являются авторами важного законопроекта «О внесении изменения в Семейный кодекс Российской Федерации (в части защиты прав трудоспособных совершеннолетних детей, обучающихся в образовательных организациях общего образования), который разработан в целях защиты права на алименты от родителей детей, достигших 18–летнего возраста и обучающихся в образовательных организациях общего образования. На данном этапе мы ожидаем отзыв правительства.

Также в списке первоочередных — правительственный законопроект «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (об использовании средств (части средств) материнского (семейного) капитала в случае отказа от их направления на формирование накопительной пенсии).

Законопроектом предлагается установить срок, в течение которого владелец государственного сертификата может обратиться с заявлением о распоряжении средствами материнского или семейного капитала на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, либо с заявлением о продлении срока подачи заявления о распоряжении средствами материнского капитала в случае невостребованности отозванных средств по указанным направлениям.

Данный проект федерального закона включен в примерную программу законопроектной работы Госдумы в период осенней сессии 2020 года.

Кроме того, в период осенней сессии в приоритетном порядке будет проведена огромная работа по принятию около 100 федеральных и федеральных конституционных законов. Необходимо отметить, что законодательные инициативы обязательно затронут социальную сферу – пенсии, пособия, поддержка и защита института семьи, образование, воспитание и так далее.

Традиционно в осеннюю сессию будет внесен бюджет на предстоящую трехлетку. Уверена, что повестка «семейного бюджета» будет насыщенной.

В целях всестороннего обсуждения поступивших законопроектов планируется провести парламентские слушания и «круглые столы», о чем будет принято соответствующее решение на ближайшем заседании Комитета.

В заключение хотелось бы отметить, что благодаря последовательной работе членов Комитета и конструктивному сотрудничеству с правительством страны, федеральными министерствами, законодательными органами субъектов РФ за прошедший период эффективно осуществлялась работа, направленная на обеспечение благополучного и защищенного детства, реализацию государственной семейной и демографической политики.