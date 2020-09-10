Грызлов назвал причину срыва инспекции в Донбассе

Москва, 10 сентября. Киев не допустил представителей ДНР и ОБСЕ в район создания новых украинских позиций. Этим Украина сорвала договоренность об инспекции в Донбассе, заявил полномочный представитель в контактной группе от РФ Борис Грызлов.

Накануне состоялось внеочередное заседание контактной группы, на котором было принято решение провести инспекцию около поселка Шумы. Участие в инспекции должны были принять представители ДНР, Украины и ОБСЕ.

«Киевская сторона отказалась допускать инспекцию именно на том участке, где ранее зафиксировано создание новых украинских позиций», — отметил Грызлов.

Полпред заметил, что таким образом Украина нарушает договоренности о режиме прекращения огня.

«Украина пытается прикрыть прежние нарушения новыми», — приводят слова Грызлова журналисты.

Киев попытался отстранить представителей Донбасса, потребовав справку об отсутствии COVID-19, а также паспорт без упоминания Донецкой народной республики.