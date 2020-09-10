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Кариес молочных зубов: о чем важно помнить родителям

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Детские временные зубы в силу своей структуры разрушаются от кариеса быстрее

Поговорка «Маленькие детки — маленькие бедки» — совсем не про тему детского кариеса. Казалось бы, какая связь между временными молочными зубками, которые служат нам первые несколько лет жизни, и постоянными зубами? Послужили недолго — и на том спасибо! Но в природе не бывает случайностей. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют следить за состоянием зубов у детей, начиная с годовалого возраста, чтобы «безобидный» детский кариес не перерос во взрослую проблему.

Важно понимать, что детский кариес разделяется на кариес постоянных зубов и молочных. О здоровье молочных зубок расскажет наш эксперт — кандидат медицинских наук, детский врач-стоматолог сети стоматологических клиник «Все свои!» Светлана Анистратова.

Что является причиной возникновения кариеса молочных зубов у детей?

Причиной кариеса у детей, равно как и у взрослых, врачи считают разрушительное действие бактерий на твердые ткани зуба. Любой кариес начинается с того, что во рту создается благоприятная среда для размножения бактерий. Что способствует этому? Это избыточное потребление углеводов, недостаточная гигиена полости рта.

Как протекает кариес у детей и как распознать его на ранних стадиях?

«Кариес на молочных зубах у детей развивается незаметно, но гораздо быстрее. Это связано с особенностями строения молочных и постоянных зубов. Эмаль и дентин в молочных зубах гораздо тоньше, и они менее минерализованные, а пульсовая камера  — очень большая. В некоторых случаях от поражения молочного зубика кариесом до необратимых процессов, когда зубик спасти не получается, может пройти всего три-четыре месяца, — рассказала Светлана Анистратова. — Молочные зубки болят, так как в них есть нерв, но, как говорилось выше, процессы протекают гораздо быстрее, чем в постоянных зубах».

Ребенок может пожаловаться на боль единожды, и в дальнейшем начинает развиваться хронический воспалительный процесс, который не всегда возможно вылечить. Основные симптомы кариеса на ранних стадиях — это пятна на поверхности зуба. При этом жалоб на боли нет.

«При формировании постоянного прикуса меловидные пятна выявляются в основном в пришеечной области резцов и первых моляров, а у детей в возрасте 12–15 лет — в области клыков, премоляров, иногда вторых моляров. У детей со множественным кариесом, как правило, плохая гигиена, шейки зуба покрыты налетом», — подчеркнула наш эксперт.

После удаления налета проявляются белые пятна — раннее проявление кариеса у детей: фото улыбающегося ребенка зачастую помогает визуально продиагностировать эту проблему. Методы врачебной диагностики кариеса — это осмотр с помощью зонда и зеркала, температурная диагностика, электроодонтодиагностика, рентгенологическое обследование, метод витального окрашивания эмали, лазерная флюорометрия.

Почему кариес возникает даже у самых маленьких детей и как избежать кариеса временных детских зубов?

Детский организм, в отличие от взрослого, постоянно находится в состоянии роста и реорганизации. В определенные возрастные периоды в организме ребенка возникает физиологическая гипоминерализация, когда ребенок активно растет. В эти периоды то количество микроэлементов, которое поступает с пищей, становится недостаточным и перераспределяется в пользу жизненно важных органов. Эти периоды совпадают со временем прорезывания еще не до конца минерализованных зубов, что и вызывает определенные особенности развития кариозной болезни у детей. Поэтому мы можем наблюдать картину кариеса даже у годовалого ребенка.

«Для того, чтобы предотвратить развитие раннего кариеса у детей, необходимо с самого детства, с появления первых зубиков, приучать малышей к гигиене полости рта, то есть регулярно удалять образующийся на зубах налет, — посоветовала Светлана Анистратова. — Особое внимание следует уделять своевременной чистке зубов, полосканиям ротовой полости после приема пищи. Родителям следует активно участвовать в этом процессе, так как дети способны самостоятельно ухаживать за своими зубами лишь тогда, когда начинают хорошо писать, это происходит примерно в возрасте восемь-девять лет».

Нужно ли лечить временные зубы у детей?

Очень часто родители заблуждаются, говоря о том, что зубы временные и их лечить не нужно, ведь они все равно выпадут. Временные-то они временные, но раз природа наградила нас ими, значит, для чего-то они нам нужны! С момента прорезывания молочных зубов до их смены на постоянные проходит 12–13 лет. Это достаточно большой срок, за который до полноценных размеров должны вырасти челюсти, сформироваться правильный прикус и постоянные зубы. Все это обеспечивается наличием молочных зубов. Также необходимо помнить о том, что, потеряв молочный зуб, ребенку сложнее пережевывать пищу, и, как следствие, страдает желудочно-кишечный тракт, нарушается речеобразование, появляются проблемы с социальной адаптацией ребенка, нарушается прикус, а, кроме того, пораженный молочный зуб может стать причиной заболеваний постоянного зуба.

До 8–9 лет обязанность родителей — проверять насколько тщательно их дети следят за своими зубами​​​​​​​

Правда ли, что кариес заразен и может передаваться с поцелуем? Можно ли привиться от детского кариеса?

«Так как кариес возникает в процессе жизнедеятельности бактерий, то специалисты дают на данный вопрос положительный ответ», — соглашается наш эксперт с возможностью передачи кариеса через поцелуй.

Остановимся подробнее на детском возрасте до трех лет. У данной группы детей снижены бактерицидные свойства слюны, поэтому поцелуй может спровоцировать развитие кариеса у ребенка в год, два или три. Но это, конечно, не означает, что малыша не следует целовать. Просто необходимо соблюдать ряд предосторожностей:

  • родителям и ребенку следует своевременно обращаться за профилактическим осмотром и лечением к стоматологу;
  • сократить до минимума поцелуи в губы, не облизывать соску ребенка;
  • проводить кормление ребенка из его личной посуды, хранить зубную щетку отдельно от других.

Прививки против кариеса могут войти в медицинскую практику уже в ближайшем будущем, убеждены ученые некоторых стран. Опыты доказывают, что в возникновении кариеса виноват Streptococcus mutans. Именно этот вид бактерий способствует образованию кислоты, разрушающей зубную эмаль. Из них удалось получить прививочный материал, который в настоящее время испытывают на приматах. Ученые верят в то, что опыты окажутся успешными и в скором времени появится прививка против кариеса для людей.

Не исключено, что будущее поколение будет избавлено от кариеса после изобретения прививки

Можно ли вылечить детский кариес без бормашины?

«Можно, но лишь на ранней стадии, когда кариес еще находится в стадии пятна, — говорит Светлана Анистратова. — Это позволяет сделать технология ICON. Проблемный участок вместо сверления обрабатывают специальным гелем. Он проникает в глубокие слои зуба, уничтожает бактерии и герметизирует эмаль. Также в практике детского стоматолога применим ART-метод (атравматическое реставрационное лечение). Его суть заключается в обработке кариозной полости специальными ручными инструментами, которые позволяют обеспечить безболезненное и щадящее иссечение кариозной эмали и дентина с последующим пломбированием полости».

Правда ли, что чрезмерное употребление пирожных, конфет, сладких напитков увеличивает шанс возникновения детского кариеса?

Какой же ребенок не любит сладости? И какой родитель устоит от того, чтобы побаловать чадо пирожным-мороженым? Однако врачи однозначны в своих выводах: да, правда, вредно!

«Чрезмерное употребление мучного и сладкого относится к местным факторам риска развития кариеса, особенно в детском возрасте», — констатирует Светлана.

Контроль употребления углеводов в раннем детстве может пойти на пользу в будущем, ведь быстрые углеводы влияют также на вес, состояние кожи, волос. Поэтому следите за количеством сладостей, которое употребляет ваш ребенок. И лучшим примером будет ваш  родительский сбалансированный рацион.

При сбалансированном рационе нет причин совсем отказываться от сладостей, можно употреблять их в умеренном количестве

Чем процедура лечения детского кариеса отличается от лечения у взрослых?

Кардинально лечение кариеса молочных/временных/детских зубов от лечения кариеса постоянного зуба не отличается. Этапы лечения здесь такие же, как и у взрослых:

  • удаляются пораженные кариесом ткани,
  • проводится медикаментозная обработка полости,
  • зуб восстанавливается пломбой.

Оптимальная продолжительность сеанса лечения кариеса у детей составляет 30 минут, учитывая особенности детской психики и дискомфорт при длительном пребывании в медицинском учреждении.

Какие профилактические меры позволят избежать кариеса молочных зубов?

Необходимо правильно и сбалансированно питаться, отказаться от сладкого, ежедневно употреблять в пищу продукты с высоким содержанием кальция, а в качестве перекусов регулярно использовать твердые фрукты и овощи. После чистки зубов щеткой следует также пользоваться зубной нитью, которая поможет удалить остатки пищи из труднодоступных мест, и, конечно же, необходимо регулярно посещать врача-стоматолога.

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