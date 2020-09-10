Поговорка «Маленькие детки — маленькие бедки» — совсем не про тему детского кариеса. Казалось бы, какая связь между временными молочными зубками, которые служат нам первые несколько лет жизни, и постоянными зубами? Послужили недолго — и на том спасибо! Но в природе не бывает случайностей. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют следить за состоянием зубов у детей, начиная с годовалого возраста, чтобы «безобидный» детский кариес не перерос во взрослую проблему.

Важно понимать, что детский кариес разделяется на кариес постоянных зубов и молочных. О здоровье молочных зубок расскажет наш эксперт — кандидат медицинских наук, детский врач-стоматолог сети стоматологических клиник «Все свои!» Светлана Анистратова.

Что является причиной возникновения кариеса молочных зубов у детей?

Причиной кариеса у детей, равно как и у взрослых, врачи считают разрушительное действие бактерий на твердые ткани зуба. Любой кариес начинается с того, что во рту создается благоприятная среда для размножения бактерий. Что способствует этому? Это избыточное потребление углеводов, недостаточная гигиена полости рта.

Как протекает кариес у детей и как распознать его на ранних стадиях?

«Кариес на молочных зубах у детей развивается незаметно, но гораздо быстрее. Это связано с особенностями строения молочных и постоянных зубов. Эмаль и дентин в молочных зубах гораздо тоньше, и они менее минерализованные, а пульсовая камера — очень большая. В некоторых случаях от поражения молочного зубика кариесом до необратимых процессов, когда зубик спасти не получается, может пройти всего три-четыре месяца, — рассказала Светлана Анистратова. — Молочные зубки болят, так как в них есть нерв, но, как говорилось выше, процессы протекают гораздо быстрее, чем в постоянных зубах».

Ребенок может пожаловаться на боль единожды, и в дальнейшем начинает развиваться хронический воспалительный процесс, который не всегда возможно вылечить. Основные симптомы кариеса на ранних стадиях — это пятна на поверхности зуба. При этом жалоб на боли нет.

«При формировании постоянного прикуса меловидные пятна выявляются в основном в пришеечной области резцов и первых моляров, а у детей в возрасте 12–15 лет — в области клыков, премоляров, иногда вторых моляров. У детей со множественным кариесом, как правило, плохая гигиена, шейки зуба покрыты налетом», — подчеркнула наш эксперт.

После удаления налета проявляются белые пятна — раннее проявление кариеса у детей: фото улыбающегося ребенка зачастую помогает визуально продиагностировать эту проблему. Методы врачебной диагностики кариеса — это осмотр с помощью зонда и зеркала, температурная диагностика, электроодонтодиагностика, рентгенологическое обследование, метод витального окрашивания эмали, лазерная флюорометрия.

Почему кариес возникает даже у самых маленьких детей и как избежать кариеса временных детских зубов?

Детский организм, в отличие от взрослого, постоянно находится в состоянии роста и реорганизации. В определенные возрастные периоды в организме ребенка возникает физиологическая гипоминерализация, когда ребенок активно растет. В эти периоды то количество микроэлементов, которое поступает с пищей, становится недостаточным и перераспределяется в пользу жизненно важных органов. Эти периоды совпадают со временем прорезывания еще не до конца минерализованных зубов, что и вызывает определенные особенности развития кариозной болезни у детей. Поэтому мы можем наблюдать картину кариеса даже у годовалого ребенка.

«Для того, чтобы предотвратить развитие раннего кариеса у детей, необходимо с самого детства, с появления первых зубиков, приучать малышей к гигиене полости рта, то есть регулярно удалять образующийся на зубах налет, — посоветовала Светлана Анистратова. — Особое внимание следует уделять своевременной чистке зубов, полосканиям ротовой полости после приема пищи. Родителям следует активно участвовать в этом процессе, так как дети способны самостоятельно ухаживать за своими зубами лишь тогда, когда начинают хорошо писать, это происходит примерно в возрасте восемь-девять лет».

Нужно ли лечить временные зубы у детей?

Очень часто родители заблуждаются, говоря о том, что зубы временные и их лечить не нужно, ведь они все равно выпадут. Временные-то они временные, но раз природа наградила нас ими, значит, для чего-то они нам нужны! С момента прорезывания молочных зубов до их смены на постоянные проходит 12–13 лет. Это достаточно большой срок, за который до полноценных размеров должны вырасти челюсти, сформироваться правильный прикус и постоянные зубы. Все это обеспечивается наличием молочных зубов. Также необходимо помнить о том, что, потеряв молочный зуб, ребенку сложнее пережевывать пищу, и, как следствие, страдает желудочно-кишечный тракт, нарушается речеобразование, появляются проблемы с социальной адаптацией ребенка, нарушается прикус, а, кроме того, пораженный молочный зуб может стать причиной заболеваний постоянного зуба.

Правда ли, что кариес заразен и может передаваться с поцелуем? Можно ли привиться от детского кариеса?

«Так как кариес возникает в процессе жизнедеятельности бактерий, то специалисты дают на данный вопрос положительный ответ», — соглашается наш эксперт с возможностью передачи кариеса через поцелуй.

Остановимся подробнее на детском возрасте до трех лет. У данной группы детей снижены бактерицидные свойства слюны, поэтому поцелуй может спровоцировать развитие кариеса у ребенка в год, два или три. Но это, конечно, не означает, что малыша не следует целовать. Просто необходимо соблюдать ряд предосторожностей:

родителям и ребенку следует своевременно обращаться за профилактическим осмотром и лечением к стоматологу;

сократить до минимума поцелуи в губы, не облизывать соску ребенка;

проводить кормление ребенка из его личной посуды, хранить зубную щетку отдельно от других.

Прививки против кариеса могут войти в медицинскую практику уже в ближайшем будущем, убеждены ученые некоторых стран. Опыты доказывают, что в возникновении кариеса виноват Streptococcus mutans. Именно этот вид бактерий способствует образованию кислоты, разрушающей зубную эмаль. Из них удалось получить прививочный материал, который в настоящее время испытывают на приматах. Ученые верят в то, что опыты окажутся успешными и в скором времени появится прививка против кариеса для людей.

Можно ли вылечить детский кариес без бормашины?

«Можно, но лишь на ранней стадии, когда кариес еще находится в стадии пятна, — говорит Светлана Анистратова. — Это позволяет сделать технология ICON. Проблемный участок вместо сверления обрабатывают специальным гелем. Он проникает в глубокие слои зуба, уничтожает бактерии и герметизирует эмаль. Также в практике детского стоматолога применим ART-метод (атравматическое реставрационное лечение). Его суть заключается в обработке кариозной полости специальными ручными инструментами, которые позволяют обеспечить безболезненное и щадящее иссечение кариозной эмали и дентина с последующим пломбированием полости».

Правда ли, что чрезмерное употребление пирожных, конфет, сладких напитков увеличивает шанс возникновения детского кариеса?

Какой же ребенок не любит сладости? И какой родитель устоит от того, чтобы побаловать чадо пирожным-мороженым? Однако врачи однозначны в своих выводах: да, правда, вредно!

«Чрезмерное употребление мучного и сладкого относится к местным факторам риска развития кариеса, особенно в детском возрасте», — констатирует Светлана.

Контроль употребления углеводов в раннем детстве может пойти на пользу в будущем, ведь быстрые углеводы влияют также на вес, состояние кожи, волос. Поэтому следите за количеством сладостей, которое употребляет ваш ребенок. И лучшим примером будет ваш родительский сбалансированный рацион.

Чем процедура лечения детского кариеса отличается от лечения у взрослых?

Кардинально лечение кариеса молочных/временных/детских зубов от лечения кариеса постоянного зуба не отличается. Этапы лечения здесь такие же, как и у взрослых:

удаляются пораженные кариесом ткани,

проводится медикаментозная обработка полости,

зуб восстанавливается пломбой.

Оптимальная продолжительность сеанса лечения кариеса у детей составляет 30 минут, учитывая особенности детской психики и дискомфорт при длительном пребывании в медицинском учреждении.

Какие профилактические меры позволят избежать кариеса молочных зубов?

Необходимо правильно и сбалансированно питаться, отказаться от сладкого, ежедневно употреблять в пищу продукты с высоким содержанием кальция, а в качестве перекусов регулярно использовать твердые фрукты и овощи. После чистки зубов щеткой следует также пользоваться зубной нитью, которая поможет удалить остатки пищи из труднодоступных мест, и, конечно же, необходимо регулярно посещать врача-стоматолога.