Ведущую «Матч ТВ» позвали замуж в прямом эфире

Москва, 10 сентября. Телеведущий Сергей Розанов сделал предложение своей коллеге Элеоноре Хабибулиной в эфире телеканала «Матч ТВ».
Мужчина появился перед возлюбленной с цветами, кольцом и позвал ее замуж. Журналистка была приятно удивлена, она не ожидала предложения от молодого человека в прямом эфире.
«Мы такие новости не готовили!» — ответила она.
Хабибулина, едва сдерживая слезы счастья, согласилась стать женой Розанова. Пользователи оценили этот элегантный жест и пожелали паре счастья.
«Молодцы! Это было красиво и эффектно! Совет да любовь!» — отреагировал подписчик.
Некоторым зрителям «Матч ТВ» не понравилась эта история.
«А точно надо было делать предложение публично?» — поинтересовался пользователь.
«Зачем такое публично делать? Вы ставите человека в неловкое положение, а если она не готова сказать «да»? Помню, как на «Фабрике звезд» в прямом эфире девушка отказала парню, вот это была неловкость», — добавил другой подписчик.