Ведущую «Матч ТВ» позвали замуж в прямом эфире

Москва, 10 сентября. Телеведущий Сергей Розанов сделал предложение своей коллеге Элеоноре Хабибулиной в эфире телеканала «Матч ТВ».

Мужчина появился перед возлюбленной с цветами, кольцом и позвал ее замуж. Журналистка была приятно удивлена, она не ожидала предложения от молодого человека в прямом эфире.

«Мы такие новости не готовили!» — ответила она.

Хабибулина, едва сдерживая слезы счастья, согласилась стать женой Розанова. Пользователи оценили этот элегантный жест и пожелали паре счастья.

«Молодцы! Это было красиво и эффектно! Совет да любовь!» — отреагировал подписчик.

Некоторым зрителям «Матч ТВ» не понравилась эта история.