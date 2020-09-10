На Кевина Спейси вновь подали в суд за изнасилование подростков

Вашингтон, 10 сентября. Двое мужчин подали в суд на актера Кевина Спейси, обвинив его в сексуальные домогательствах в подростковом возрасте. Об этом сообщает издание Variety.

Один из заявителей — актер Энтони Рэпп – ранее уже обвинял Спейси в сексуальных домогательствах. В новом заявлении Рэппа сказано, что инцидент произошел в 80-х годах, когда ему было 14 лет.

Второй истец, чье имя не разглашается, заявил, что посещал курсы актерского мастерства Спейси. Он несколько раз приглашал подростка домой, где насиловал, пишет «Культуромания».

Ранее более 30 мужчин обвинили Спейси в сексуальных домогательствах. По одному заявлению было заведено уголовное дело, которое позже было закрыто. Обвинение потеряло своего последнего свидетеля, который мог выступить против Спейси: некий Уильям Литтл решил не свидетельствовать себе во вред, об этом ранее сообщало Федеральное агентство новостей.

Случай с Рэппом даже стал основанием для каминг-аута Спейси в конце октября 2017 года. В своем сообщении в Twitter актер пояснил, что помнит Рэппа, однако заявил, что с его стороны это было не актом сексуального насилия, но лишь «крайне неуместным пьяным поведением».