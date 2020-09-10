Пара в Миассе избавилась от трупа родственника способом из фильма

Миасс, 10 сентября. Жители Миасса обнаружили в пруду 200-литровую железную бочку с трупом внутри и рассказали о находке полиции. Как сообщил представитель Следственного комитета РФ по Челябинской области, от тела пожилого мужчины избавились его родственники, подсмотревшие такой способ в фильме.

Правоохранителям не сразу удалось установить личность погибшего мужчины, поскольку при нем не было документов. Оказалось, что скончавшийся — 79-летний челябинец, от тела которого попытались избавиться племянница и ее супруг.

Родственники мужчины рассказали, что пенсионер приехал к ним погостить, а в конце августа после употребления алкоголя ему стало плохо. Пара попыталась спасти ему жизнь, но мужчина скончался. Вызывать полицию супруги побоялись, поскольку 49-летняя племянница пенсионера находится в розыске за кражу.

«Она боялась, что, во-первых, обнаружит себя, во-вторых, их выгонят со съемной квартиры. Тогда они вспомнили какой-то фильм и не придумали ничего лучше, чем приобрести бочку и тачку в садовом магазине», — рассказал сотрудник СК РФ.

Пара спрятала труп в бочку, крышку заклеила изолентой, на тачке отвезла емкость к пруду и сбросила в воду. Но вскоре бочка всплыла.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело и назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствие при этом рассматривает вариант попытки мошенничества, поскольку летом супруг племянницы получил опекунство над ее дядей и доступ к его пенсии.

Ранее стало известно о вопиющем случае в Аргентине, где семья получила от полиции посылку с черепом пропавшего родственника. Причем останки мужчины, которого искали более года, пришли в коробке из-под майонеза. Обнаружили часть тела на мусорной свалке.