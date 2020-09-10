Политолог назвал панический страх Киева причиной срыва инспекции в Донбассе

Основная причина срыва инспекции позиций ВСУ заключается в панической боязни Украины каким-либо документальным образом закреплять в качестве стороны конфликта ДНР. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политолог, эксперт Института стран СНГ Артем Журко.

Очередной срыв

Киев в очередной раз показал свое нежелание выполнять договоренности, которые направлены на урегулирование конфликта на территории Донбасса. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), комментируя срыв осмотра позиций Вооруженных сил Украины в районе поселка Шумы.

При этом в пресс-службе добавили, что украинская сторона в последний момент выдвинула невыполнимые требования.

«Так, руководитель СЦКК Украины потребовал у руководителя представительства ДНР в СЦКК Руслана Якубова наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, паспорта РФ либо Украины, а также отсутствие какого-либо упоминания на шевронах и удостоверениях аббревиатуры ДНР», — говорится в сообщении.

Кроме того, в представительстве обратили внимание, что Киев не дал согласия на осмотр территории, на которой, собственно, располагаются незаконно возведенные укрепления ВСУ.

«Панический страх»

Как отметил Артем Журко, реакция Киева по поводу инженерных сооружений в районе поселка Шумы выглядит в последнее время нездоровой. При этом представители Украины путаются в показаниях, говоря о причине отмены инспекции данного участка.

«Так, представители Трехсторонней контактной группы обвиняют во лжи и спекуляциях сторону Донбасса. В то же время офис президента Украины Владимира Зеленского вообще обвиняет в этом Россию, говоря о том, что она отказалась соблюдать договоренности. Все это весьма странно в свете того, что сама Украина выставила абсолютно нелепые требования. Например, отсутствие шевронов ДНР на инспектирующих и всяческого упоминания о республике в документах. Еще одной преградой для Украины, по словам представителей ДНР в СЦКК, стало обязательное требование отрицательного теста на коронавирус у проверяющих позиции лиц», — пояснил Журко.

По мнению политолога, основная причина срыва инспекции заключается в панической боязни Украины каким-либо документальным образом закреплять в качестве стороны конфликта Донецкую Народную Республику с полным ее упоминанием в соответствующих документах.

«Это мы наблюдали и ранее, когда Украина пыталась настойчиво требовать выполнения Минских соглашений от России, упорно считая ее стороной конфликта», — заключил Артем Журко.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.