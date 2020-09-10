Политологи назвали главную особенность избирательных кампаний — 2020

ЦИК РФ применит новые технологии при завершении избирательной кампании-2020, проходящей в России в сложный период пандемии COVID-19. Трехдневное голосование должно обеспечить эпидемиологическую безопасность, а электронное — увеличит явку, считают эксперты, опрошенные Федеральным агентством новостей.

Политологи также отметили активность новых политических партий, но при этом — вялость многих избирательных кампаний, и назвали регионы, где возможны вторые туры губернаторских выборов.

Вялые кампании

В этом году избирательные кампании осенних выборов отличает их вялость и бледность, считает политконсультант Дмитрий Фетисов. В беседе с ФАН он заявил, что партиям и политикам пора научиться работать над своими рейтингами не за три месяца до выборов, а ежедневно. По его словам, именно с этого должно начаться реформирование политической системы в России. Тогда и протестные настроения снизятся, а вопросы о легитимности тех или иных выборов исчезнут за ненадобностью, добавил эксперт.

«Единственная, может быть, особенность этой кампании — это активное вовлечение новых малых партий: «Новые люди», «За правду», «Гражданская альтернатива». Однако в этом избирательном цикле мы видим то, что происходит обычно: договорные кандидаты от парламентской оппозиции и от ряда партий. Видим также неготовность несистемной оппозиции, в том числе малых партий, участвовать в губернаторских выборах», — сказал он.

Политтехнолог Алена Август убеждена, что главным испытанием этого лета для кандидатов стала пандемия. К ней никто не был готов, и пришлось работать с колес, не имея четких инструкций, убеждена она.

«Ситуация во многих субъектах очень непростая, особенно там, где идут многоуровневые кампании: выборы и губернатора, и гордумы, и заксобрания, и в муниципалитеты — и все это раз в пять лет. Можно представить, как избиратель будет разбираться в этом ворохе бюллетеней! Выбор избыточный, — рассказала Август. — У нас в этом году еще и новые партии появились, о которых раньше вообще никто не помышлял».

Эти партии заявили о себе во многих регионах и надеются на победу, добавила эксперт.

«При этом отмечу, что апеллируют они к темам, которые раньше традиционно были у, например, КПРФ, — отметила Август. — Перед нами — множество партий, которые теперь говорят, собственно, об одном и том же. Будет интересно посмотреть, как это сработает».

Пандемия COVID-19 и следующая за ней самоизоляция создали социально-экономические проблемы, которые отразились на избирательной кампании-2020, добавляет политолог Алексей Мухин. Он тоже обратил внимание на вялость кампаний, отметив, что все-таки были ожидания того, что они будут проходить «в протестном угаре».

«Это не оправдалось по простой причине — население решало свои проблемы самостоятельно. Люди сосредоточились на компенсации тех потерь, которые они понесли в результате ограничений, введенных из-за пандемической угрозы, — сказал эксперт ФАН. — Но мы все равно ожидаем, что голосование по итогам избирательной кампании, которая велась в основном онлайн, будет все-таки протестным».

Не все руководители регионального и федерального уровня справились с поставленными задачами, подчеркнул Мухин.

«Сейчас уже понятно, что некоторым субъектам придется столкнуться с протестным голосованием, и это нормально, — уверен он. — Во главе угла сейчас стоят легитимность, прозрачность и честность выборов. Как регионалы справятся с этой задачей, посмотрим в воскресенье».

Где возможен второй тур?

Если приводить конкретику, то среди «жарких» регионов можно отметить Иркутскую область, где неплохо показывают себя оппоненты врио губернатора, рассказала Алена Август. По ее словам, сейчас внимание также обращено на Коми и Архангельскую область — довольно протестную территорию, где история с объединением регионов не сыграла на руку нынешнему главе.

«Довольно скучно на Камчатке, где энергично вышедшие вначале кандидаты к финалу кампании куда-то разбежались, а часть кандидатов — условно-технические. В остальных регионах на губернаторских выборах все достаточно спокойно и предсказуемо. Что же касается итогов, то до подсчета, естественно, никто не может сказать точно. И это хорошо, потому что мы наблюдаем хорошие, конкурентные кампании», — добавила политтехнолог.

Как объяснил Алексей Мухин, явка на предстоящих выборах немного повысится из-за введения дистанционного электронного и многодневного голосования. По его словам, теоретически активность избирателей также должна быть выше.

«Сложно сказать, насколько это выгодно провластным кандидатам. Но не думаю, что повышение явки будет в пользу протестных групп и протестных кандидатов. Я сомневаюсь, потому что мобилизационные процессы уже запущены на всех участках избирательного поля», — пояснил эксперт.

Отметим, что ранее эксперты Центра политической конъюнктуры проанализировали списки участников ближайших выборов от новых партий и определили, чьи кандидаты моложе всего и где соблюден гендерный баланс. В гендерном отношении во всех списках новых партий преобладают мужчины. Ближе всех к равенству оказались «Новые люди» с соотношением 56 на 44 в пользу мужчин. На втором месте — «Зеленая альтернатива» с показателями 59 на 41, на третьем — «Партия прямой демократии» (68 на 32), на четвертом — «За правду» (79 на 21).

По мнению Дмитрия Фетисова, это является попыткой поиграть с «женской темой», которая в последнее время набирает обороты в России. По его словам, отношение к ней со стороны общества меняется, потому что женская повестка очень активна.

«Проблема заключается в том, что на текущий момент нет кандидатур, которые удовлетворили бы этот запрос, — добавил собеседник ФАН. — Малые политические партии хотят на этот запрос как-то ответить, но складывается ощущение, что эту особенность, возможно, увидели лишь эксперты и журналисты, а вот общественность не заметила».

Напомним, избирательные кампании различного уровня завершатся в 83 субъектах РФ 13 сентября 2020 года, в Единый день голосования. При этом проголосовать можно будет также 11 и 12 сентября. Наряду с региональными и муниципальными выборами состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам.