Поклонники Климовой оценили ее фигуру в неудачном купальнике

Москва, 10 сентября. Российская актриса Екатерина Климова продемонстрировала потрясающую фигуру в крайне неудачном, по мнению ее подписчиков, купальнике. Фото с отдыха в Турции появилось в Instagram звезды.

Артистка опубликовала видео, на котором она позирует на ступенях, с которых стекает вода, на фоне солнечного турецкого пейзажа. Также в ее аккаунте Instagram появились кадры, на которых актриса позирует на этих же ступенях.

Оба фотоснимка были восприняты фолловерами в штыки. По их мнению, наряд для летнего отдыха актриса выбрала крайне неудачно, причем по нескольким критериям.

«Плохой бесцветный купальник!» — написала dog_mimicry. «Что за купальник? Великоват!» — отметила elena_vrasilina. «Купальник бабушкин?» — сыронизировал ferum454 над несовременностью расцветки предмета летнего гардероба.

Многие подписчики заступились за Климову, отметив, что купальник не имеет значения, когда мать четверых детей находится в такой прекрасной физической форме и излучает счастье. Также часть фолловеров урезонила тех, кто подверг критике татуировку на бедре звезды и ее «не женский» размер ноги.

«Читаю комменты и с ума схожу... То купальник им не нравится, то татуировка, то размер ноги... Женщины, вы совсем что ли глупые? Откуда столько негатива и тупых эмоций? Следите за собой, «красавицы»! А Катерина молодец, одна из самых красивых женщин, которых я видела! Нереальная просто!» — заступилась за артистку green_katrin.

Ранее Климова показала подписчикам, как приводит себя в форму перед будущими спектаклями. Актриса активно тренируется в саду своего загородного дома. В качестве упражнений звезда выбрала комплекс йоги — наклоны, легкую форму отжиманий и множество упражнений на растяжку.