Донбасс, 10 сентября. Украинская сторона в СЦКК в последний момент сорвала достигнутые договоренности. Комиссия ОТГ «Север» выявила на передовых морской пехоты неучтенную артиллерию. Местные жители в Луганской области не пропустили колонну военной техники через свои поля. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Минувшие сутки в Донбассе прошли спокойно и без обстрелов. Тем не менее отсутствие боевой активности не мешает украинским войскам нарушать другие базовые пункты мирных соглашений в части запрета на размещение боевой техники вблизи населенных пунктов. Кроме того, ВСУ активно задействуют подразделения радиоэлектронной борьбы с целью подавления каналов управления беспилотников ОБСЕ, сообщают оборонные ведомства республик.

Киев превратил в фарс и провокацию ранее согласованные мероприятия

Как мы сообщали ранее, на четверг, 10 сентября, стороны конфликта запланировали совместное инспектирование украинских передовых позиций в районе поселка Шумы под Горловкой. У Народной милиции ДНР были объективные данные, подтверждающие незаконное возведение новых траншей ВСУ в данном районе, а это грубое нарушение мирных соглашений.

В рамках созванного внеочередного заседания контактной группы стороны пришли к соглашению о совместной проверке позиций ВСУ, но в последний момент представители украинского Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) потребовали от представителей ДНР в СЦКК выполнить определенные условия.

Руководителю донецкого представительства Руслану Якубову объявили, что он должен сдать тест на коронавирус и взять с собой российский либо украинский паспорт. Кроме того, украинцы потребовали, чтобы на шевронах дончан не было военной символики ДНР. Также киевские силовики не дали согласие на инспектирование проблемной зоны.

Нет сомнений в том, что даже если бы дончане выполнили все условия, что само по себе является унизительным, то представители Киева нашли бы другие причины для отказа. К примеру, печать медицинской лаборатории ДНР на отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус. Кроме того, днем в четверг уже и офис украинского президента Владимира Зеленского заявил о невозможности проведения совместной инспекции позиций ВСУ.

Таким образом, Киев в очередной раз превратил в цирк достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы соглашения. Это, в свою очередь, может иметь далеко идущие негативные последствия — вплоть до полного нивелирования решений минской площадки и срыва переговоров в «нормандском формате».

Военная полиция выявила неучтенные гаубицы в передовых частях

Военная служба правопорядка украинской армии продолжает бороться с попытками командиров списать недостачи вооружения и боеприпасов на пожары. Частое использование этой схемы побудило командование группировки «Север» провести срочные проверки в подчиненных частях и соединениях ВСУ, сообщает донецкое управление Народной милиции. Результат превзошел все ожидания.

Одна только проверка 35-й отдельной бригады морской пехоты выявила крупную недостачу боеприпасов и оружия, которые якобы были уничтожены при пожаре. Но самое интересное ожидало инспекторов в зоне дислокации 137-го батальона, где было обнаружено шесть единиц неучтенных гаубиц Д-30 калибром 122 мм. Командование группировки приказало в срочном порядке подчиненным подразделениям сдать на склады вооружение.

Мирные жители не пропустили колонну ВСУ

Украинские военные с колонной техники попытались проехать через сельскохозяйственные поля населенного пункта Песчаное Луганской области, чтобы сократить путь для оказания помощи соседнему подразделению, сообщают в управлении Народной милиции ЛНР. Но сэкономить время и топливо не получилось.

Местные жители, возмущенные передвижением тяжелой гусеничной техники по полям, преградили путь военной колонне. На место инцидента прибыл высокопоставленный представитель штаба Операции объединенных сил, который сумел решить вопрос дальнейшего передвижения колонны при условии полной компенсации уничтоженных посевов.