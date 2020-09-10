Скончалась звезда «Игры престолов» и «Мстителей» Дайана Ригг

Лондон, 10 сентября. Британская актриса Дайана Ригг скончалась в четверг, 10 сентября, в возрасте 82 лет, об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на агента актрисы.

По словам агента, Ригг скончалась утром в четверг у себя дома в кружении членов семьи. Он отметил, что близкие актрисы попросили с уважением относиться к их праву на частную жизнь. Причина смерти Ригг не называется.

Дайана Ригг получила известность благодаря роли в сериале «Мстители», который выходил на экраны в 1960-х годах. Ригг также запомнилась по роли в шестом фильме бондианы «На секретной службе ее Величества», сыграв единственную девушку Бонда, на которой он женился. Кроме того, Ригг исполнила роль Оленны Тирелл в сериале «Игра престолов».