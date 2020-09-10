Отсидевшие в тюрьме актеры рассказали, что ждет Ефремова в колонии

Москва, 10 сентября. Актер Владимир Долинский и его коллега и продюсер Марк Рудинштейн рассказали, какие перспективы ожидают Михаила Ефремова в тюрьме.

По мнению Долинского, артиста отправят в колонию ненадолго — апелляционная инстанция, а затем и конституционная будут сокращать срок. Кроме того, впоследствии к ситуации может подключиться театральное сообщество, которое, вероятно, будет ходатайствовать о досрочном освобождении.

Говоря непосредственно о заключении, актер отметил, что общий режим «наиболее лояльный и терпимый». Однако о нынешних условиях в тюрьме сказать наверняка он не смог, поскольку «сидел давно».

«Но, по-моему, в колониях общего режима раз в полгода разрешены свидания с близкими, которые могут длиться трое суток. Довольно часто разрешают передачи продуктов, письма. С питанием, конечно, хуже, чем в ресторанах, но я лично в тюрьме поправил себе желудок, так как пища была диетической. Кашка, пюрешка, крепкого чая не дадут, сахара — одна чайная ложечка. Супчик жиденький, но питательный. Так что будешь худеньким, но сознательным!» — сказал он в комментарии KP.Ru.

Марк Рудинштейн, также побывавший в «местах не столь отдаленных», с уверенностью заявил, что на зоне Ефремов выживет и даже станет здоровее, чем сейчас.

«Мише, конечно, сложно будет не пить. Он у меня на фестивале однажды чуть не утонул по пьяни. Его еле мои охранники спасли. Поэтому, возможно, годик в тюрьме Ефремову и пойдет на пользу. Будет меньше пить и здоровье поправит! Не думаю, что в тюрьме ему будет очень страшно. Миша ведь умница, талантливый актер. На свободе его любят, полюбят и в тюрьме. Будет там читать стихи», — предположил продюсер.

Во вторник суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. Актер понесет наказание за смертельное ДТП, виновником которого стал 8 июня.

Напомним, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, артист вылетел на полосу встречного движения на Садовом кольце в центре Москвы, где его внедорожник врезался в небольшой фургон Lada, водитель которого не выжил.

Многие эксперты и коллеги актера после аварии высказывались в пользу строгого наказания для него. После оглашения приговора артисту дали несколько советов, как стоит вести себя в тюрьме. В частности, ряд рекомендаций озвучил адвокат и писатель Андрей Гривцов, передает телеканал «360».