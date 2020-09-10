Наталья Штурм отреагировала на слухи о забытом прахе Легкоступовой

Москва, 10 сентября. Российская певица Наталья Штурм опровергла слухи о том, что сотрудники крематория якобы выбросили прах Валентины Легкоступовой.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что родственники Валентины Легкоступовой в течение двух недель не могли забрать урну с прахом певицы. После этого сотрудники крематория якобы решили выбросить прах певицы на помойку.

Певица Наталья Штурм назвала беспардонным и наглым враньем подобные сообщения, отметив, что дочь Легкоступовой Анетта Бриль опровергла данную информацию, передает «ПолитЭксперт».

«Это абсолютное вранье, беспардонное и наглое. Я вам могу сказать со стопроцентной гарантией, что это неправда. Я общаюсь с Анетт, именно по поводу этого я отправила ей скрин этой кликбейтной статьи. И она мне сказала, что все в порядке, это не правда», — сказала Штурм.

6 августа Валентина Легкоступова и ее супруг Юрий Фирсов были доставлены в столичную наркологическую клинику. Позднее супруг певицы сбежал из клиники, а Легкоступова впала в кому и была переведена в реанимацию. Кроме того, медики обнаружили у певицы черепно-мозговую травму.

Позднее Фирсов был задержан правоохранителями. Супруг певицы заявил, что Легкоступова получила травму, в результате падения в ванной, после чего два дня находилась дома, а позднее была доставлен в больницу. Анетта Бриль опровергает утверждения Фирсова. По ее словам, именно она доставила Легкоступову и Фирсова в наркологическую клинику. При этом у матери не было травм.