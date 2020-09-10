Доктор Мясников испытал на себе вакцину от коронавируса

Москва, 10 сентября. Российский врач и телеведущий Александр Мясников прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции.

По словам доктора, 10 сентября ему ввели первую часть вакцины против коронавируса. Мясников также добавил, что к нему ежедневно обращается огромное количество желающих пройти вакцинацию.

«Парадоксальная ситуация — новая прививка, столько было страхов по поводу ее внедрения, а я не могу отбиться от желающих сделать вакцину. Причем зачастую от высокопоставленных или очень обеспеченных людей. Тех, кто очень дорожит своим здоровьем и зря рисковать никогда бы не стал!» — написал доктор в своем Telegram-канале.

Мясников подчеркнул, что для пострегистрационного исследования вакцины требуется 40 тысяч добровольцев. К настоящему моменту зарегистрировано несколько десятков тысяч желающих, поэтому у многих еще есть шанс пройти вакцинацию.

«Хорошая новость в том, что вы все еще можете подать заявку и успеть принять в них участие. Советую поторопиться… Готовьте ваши руки к рукопашной»! И все будет хорошо!» — добавил доктор.

Стоит отметить, что 11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. В начале сентября препарат поступил в российские медицинские центры для пострегистрационных исследований с участием добровольцев.