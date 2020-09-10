Эксперты назвали три главные особенности приемной кампании в вузы 2020 года

Санкт-Петербург, 10 сентября. Члены приемных комиссий петербургских вузов, принявшие участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» на тему «Предварительные итоги приемной кампании — 2020. Качество высшего образования в России», рассказали об особенностях поступления в период пандемии коронавирусной инфекции, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Главное отличие 2020 года — процедура поступления во всех вузах Санкт-Петербурга проходила в онлайн-формате. При этом вузы зафиксировали рост количества абитуриентов, в БГТУ «Военмех» количество заявок увеличилось в два раза.

«Я связываю это с тем, что дистанционная форма дала возможность ребятам более детально изучить информацию по вузам. Они стали тщательнее выбирать вуз. Обычно мы все тщательно разжевываем, а здесь выбора нет — им приходится все изучать самим. Конечно, мы пытались максимально четко формулировать логику направлений подготовки, ударили по медиа: делали профориентационные ролики, виртуальный тур, чтобы посетить университет, не выходя из дома. В итоге пришло гораздо больше ребят с информатикой, и это влияет на направление «физика», — заявил директор центра организации приема «Военмеха» Алексей Кузьмин.

Подобная ситуация с поступлением наблюдалась и в Политехническим университете.

«В прошлом году абитуриенты могли спокойно выбрать, куда поступать, передумать. А в этом году значительно выросло количество подаваемых документов, студенты активно себя вели, за несколько минут буквально подавали заявления о согласии на зачисление», — отметила проректор по образовательной деятельности Политехнического университета Елена Разинкина.

По ее словам, это создало определенные трудности членам приемной комиссии, техническим специалистам, но они были успешно преодолены.

«Мы видим, что в этом году возрос интерес абитуриентов, поднялся средний балл аттестата», — отметила проректор «Политеха».

По словам ответственного секретаря приемной комиссии Университета ИТМО Алексея Итина, главное отличие этого года — абитуриенты стали более осознанно подходить к выбору специальности.

«Много было уточняющих вопросов, абитуриенты долго выбирали. Мы стартовали свою онлайн-платформу в феврале и уже тестировали ее вне зависимости от пандемии. И к моменту начала приемной кампании уже знали все подводные камни. Была сложность с тем, что некоторые абитуриенты подавали согласие не в один вуз в этом году, а в несколько. Ситуация была шаткая, но мы координировались с другими вузами и вовремя выявляли таких абитуриентов», — пояснил эксперт.

Не отбила пандемия интерес к получению высшего образования и у будущих медиков: несмотря на спекуляции соцсетей, количество абитуриентов возросло и в петербургских медицинских вузах.

«Думали, люди испугаются идти в медицину, но нет: количество заявлений стало больше, скорее, пандемия подтолкнула многих выбрать эту профессию. Ребята понимали, на что они идут», — заявил ответственный секретарь приемной комиссии Педиатрического университета Виктор Пузырев.

По мнению участников пресс-конференции, приобретенный в этом году опыт дает основания для сохранения онлайн-форм поступления в вузы и обучения в них. Это удобно для иногородних и иностранных студентов, сочетание онлайн- и офлайн-обучения делает систему образования более устойчивой к непредсказуемым ситуациям.

«Сейчас это оптимальный способ поступления в вуз», — подвела итог проректор «Политеха» Разинкина.

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